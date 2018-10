Werbung für mobile Sammlung

Angebot wird wenig genutzt

+ Cort-Brün Voige (links) und Rainer Jäger vor einem AHK-Abfallbehälter. Was in die normalen Tonnen nicht hineinpasst, kann am Freitag an der Scheibenwiese abgegeben werden.

Rethem - Die Abfallwirtschaft Heidekreis kommt am Freitag, 2. November, mit der mobilen Abfallsammlung in die Samtgemeinde Rethem, in diesem Jahr zum letzten Mal. Ziel sei es, mit Dienstleistungen wie der mobilen Abfallsammlung noch dichter an den Bürger heranzutreten, sagte Rainer Jäger, Vorstand der Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK), im Pressegespräch.