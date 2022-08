Spargelgut Meyer in Kirchwahlingen: Melonendiebe am Feldrand

Mit noch nicht ganz reifer Melone: Steffen Meyer.

Steffen Meyer vom Spargelgut Meyer in Kirchwahlingen setzt nicht mehr nur auf den Spargelanbau. Als erfolgreich hat sich der Süßkartoffel-Anbau erwiesen. Für Ingwer fehlt der Markt. Derzeit wachsen bei ihm auch Melonen.

Kirchwahlingen – Das Spargelgut Meyer in Kirchwahlingen ist nicht nur den Menschen in der Nähe ein Begriff. Zahlreiche Hinweisschilder entlang der B 209 machen darauf aufmerksam, wie man zu Meyers Hofladen kommt. Dort kann man nicht nur das weiße Gemüse, sondern auch Schinken in Scheiben, am Stück oder gewürfelt erstehen, Kartoffeln werden angeboten, rote und weiße Weine, Erdbeeren, Honig, Blumenampeln, Insektenhotels und noch vieles mehr.

Hier wird schon deutlich, dass der Spargelverkauf vor Ort nur einen Teil des Absatzes ausmacht. Selbst Kaffee und Kuchen werden zu Zeiten der Hochkonjunktur angeboten.

„Wir beliefern vor allem Restaurants, Kaufhäuser und Dorfläden in der näheren Umgebung. Sechs Fahrzeuge sind ständig unterwegs, um den Spargel an unsere Kunden im gesamten norddeutschen Raum, von Göttingen bis Kiel sowie von Rostock bis Oldenburg, auszuliefern. In Hochzeiten beschäftigen wir bis zu 90 Hilfskräfte, die wir mit einem großen Bus von Einsatzort zu Einsatzort karren“, berichtet Steffen Meyer.

Die Spargelfelder in der unmittelbaren Umgebung, zum Beispiel in Altenwahlingen, machen nur einen Teil der Fläche aus, auf der das weiße Gemüse angebaut wird. „Würden wir alle Spargelbeete aneinanderreihen, dann ergäbe das in etwa eine Strecke von hier bis nach Kiel“, erzählt Meyer.

In diesem Jahr hat der Kirchwahlinger die Anbaufläche reduziert, was mit der Schwierigkleit zusammenhing, genügend Arbeitskräfte zu rekrutieren. So schwierig wie vor zwei Jahren, als Spargelstecher per Flugzeug eingeflogen werden mussten – Corona war Schuld –, ist die Situation nicht mehr. Dennoch kam bei Familie Meyer die Überlegung auf, ob man es nicht mit einem oder zwei weiteren Standbeinen versuchen sollte.

Gleich das erste Projekt klappte: Süßkartoffeln waren die Lösung. Der Name ist allerdings irreführend, denn mit der gewöhnlichen Kartoffel hat das Gewächs, das zu den Windenpflanzen zählt und vor allem in Israel und Südamerika zu Hause ist, nichts gemein. „Bei Rewe und im Walsroder E-Center, um nur einige zu nennen, hat sich das schmackhafte Gemüse bereits etabliert.“

Dann versuchte Meyer es mit Wassermelonen. Der erste Anlauf klappte recht gut, das folgende Jahr war mehr oder weniger eine Pleite, in diesem Jahr stehen die Pflanzen wieder recht gut und die runden Kugeln, es gibt auch ovale, können sich sehenlassen, brauchen aber noch einige Zeit bis sie voll reif sind.

Völlig daneben ging dagegen der Versuch mit Erdnüssen. Die Pflanzen mussten von weit her bestellt werden, gelangten auch bis Istanbul, blieben dort beim Zoll hängen und waren schließlich nicht mehr zu gebrauchen.

Ingwer-Anbau? Diese Pläne verwarf der experimentierfreudige Landwirt sehr schnell. Dafür fehlt der Markt. Der Anbau von Meerrettich könnte klappen. Zumindest gedeiht er bislang kräftig.

In diesem Jahr gibt es sogar Kürbisse und Zucchini, doch deren Anbau war mehr oder weniger ein Versehen, sagt Meyer. Da seien ein paar Kisten mit Pflanzen vertauscht worden.

Zucchini, Kürbisse und Wassermelonen: Ihr Anbau ist für Meyer nicht ganz unproblematisch, denn zu viele Menschen glauben, wenn sie ein paar dieser Früchte mitgehen lassen, sei das so etwas wie Mundraub. „Da kann ich eine lustige Geschichte zum Besten geben“, sagt Meyer. „Auf dem Rückweg von der Jagd musste ich an unserem Melonenfeld vorbei. Und was sah ich ? Ein Auto mit mehrere Erwachsenen parkte mit offener Kofferklappe am Feldrand, und man war eifrig beschäftigt, Melone um Melone zu verladen. Ich schlenderte ran, tat ganz arglos und fragte, was sie denn täten. ,Melonen, haben wir mit dem Eigentümer abgesprochen, ist uns erlaubt’, wurde frech geantwortet.“

„Seltsam“, sagte der Jägesmann, „denn ich bin der Eigentümer und weiß von nichts.“ Nicht nur der Kofferraum war inzwischen voll, sondern auch hinter den Rücksitzen stapelten sich Früchte. „Jetzt gibt es drei Möglichkeiten“, teilte Meyer den ungebetenen Erntehelfern mit. „Entweder ihr zahlt für die Melonen oder ihr packt sie wieder aus oder ich telefoniere jetzt mit der Polizei.“

Die zwei Kinder durften sich je eine Melone aussuchen – mit dem Hinweis, es später einmal nicht so zu machen wie ihre Eltern. bä