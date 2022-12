Forderung nach mehr Verkehrssicherheit an der B 209 in Rethem

Der Rethemer Stadtrat hat Anträge, die mehr Verkehrssicherheit an Einmündungen entlang der B209 fordern, in den Bauausschuss verwiesen.

Rethem – Mehr Verkehrssicherheit auf und an der Langen Straße in Rethem, vor allem für Schüler, die die viel befahrene Bundesstraße 209 im Bereich Mittelhäußer Straße/Rodewalder Straße und im Bereich Wiedenburgstraße/Brauhausstraße überqueren müssen, das ist das Ziel eines Antrages der SPD im Rethemer Rat. Im Bereich der Abbiegung Stöckener Straße soll es, wenn es nach der ASGL und der SPD geht, in den kommenden Jahren ebenfalls ein Paket an Verkehrssicherheitsmaßnahmen geben. Beide Fraktionen stellten entsprechende Anträge, die in den Bauausschuss verwiesen wurden.

Rethems Rat tagte am Mittwoch letztmalig in diesem Jahr. Gemeindedirektor Björn Symank nahm die rund zweistündige Sitzung zum Anlass, sich im Namen der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit mit dem Rat zu bedanken, „auch wenn wir manchmal Knatsch hatten.“ Aber insgesamt sei es gelungen, ein gutes Stück gemeinsam weiterzukommen.

Es war ein bunter Katalog an Tagesordnungspunkten, die ein souverän leitender Bürgermeister Frank Leverenz in relativ kurzer Zeit abwickelte.

Das Thema mehr Barrierefreiheit in Rethem stand im Vordergrund der Ausführungen der beiden Ratsmitglieder Mareile Jahns und Anna Müller. Der Stadtdirektor informierte, dass zurzeit daran gearbeitet werde. Dazu sollten auch die Awo und der SoVD herangezogen werden.

Symank teilte mit, dass der Verein Zwergendünger dem Kindergarten eine Spende von 29 125 Euro hatte zukommen lasseb. Dafür sei die Einrichtung sehr dankbar.

Abgelehnt wurde der Antrag der ASGL auf Bewertung und Evaluierung des laufenden Städtebauforderungsprogrammes. Eine Bewertung sei für 2023 vorgesehen. Die Stadt beobachte zwei bereits laufende Maßnahmen, erläuterte Symank. Ute Feldmann, Sprecherin der ASGL, sagte in ihrer Begründung, dass sie es sehr schade fände dass, ein historisches Gebäude wie der Ratskeller, das ortsbildprägend gewesen sei, abgerissen werden konnte. Das tue ihr heute noch leid. Leverenz sagte, dass über die Maßnahme ausführlich im Rat gesprochen und positiv entschieden worden sei.

Das Gremium beschloss, dass es künftig in Rethem-Stadt eine Sondernutzungsgebühr geben wird, die diejenigen bezahlen müssen, die auf öffentlichen Grundstücken beispielsweise Abfallcontainer abstellen. In der Mühlenstraße hatte es einen solchen viel diskutierten Fall gegeben, der den Rat motivierte, eine entsprechende Satzung einzuführen. Die Abstimmung war einmütig.

Der Stadtdirektor war noch einmal am Zug, als er über wichtige Entscheidungen in der Stadt informierte. Die Verwaltung habe entschieden, das Sozialamt in den bisherigen Räumen am Bösselweg zu belassen. Durch die Gaspreisdeckelung lohne sich ein Umzug nicht.

Das Thema Kinderspielplätze werde im kommenden Jahr angegangen, berichtete Symank. Mitarbeiter des Bauhofes seien bereits unterwegs gewesen und hätten den aktuellen Zustand der Spielplätze aufgenommen. In der Danziger Straße sei ein defektes Gerät gesperrt worden. Björn Symank zeigte sich guter Dinge, dass für einen Kinderspielplatzbedarfsplan Fördermittel eingeworben werden können.