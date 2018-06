Mehr als eine Million Euro für über 20 Projekte

Halbzeitbilanz der Lokalen Aktionsgruppe Aller-Leine-Tal für die EU-Förderperiode 2014 bis 2020

+ Mitglieder der LAG in Hambühren. - Foto: Koris

Aller-Leine-Tal - Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) traf sich in der Obels-Jünemann-Stiftung in Hambühren-Ovelgönne, um zur Halbzeit der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 eine Zwischenbilanz zu ziehen. Es ging unter anderem um folgende Fragen: Wie läuft die regionale Entwicklung im Aller-Leine-Tal? Welche Erfolge verzeichnet die Leader-Region und wo sollen künftig Schwerpunkte gesetzt werden? Außerdem hat die LAG zwei Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 30 000 Euro verabschiedet, so die Mitteilung.