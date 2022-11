Mehr Barrierefreiheit in der Stadt Rethem

Von: Klaus Müller

Die Brandenburger Straße ist „barrierefeindlich“, weil Bäume auf dem Fußweg stehen und keine Möglichkeit für Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen zulassen, den Weg zu benutzen. © Müller

Rethem plant Verbesserung der Infrastruktur. Unter anderem soll die Barrierefreiheit in der Stadt verbessert werden. Hierbei sollen auch SoVD und Awo eingebunden werden.

Rethem – „Wir wollen mehr für die Menschen tun, die sowieso schon durch gesundheitliche Belastungen gehandicapt sind“, sagte Stadtdirektor Björn Symank, als er in der Sitzung des Bauausschusses neue Überlegungen der Verwaltung hinsichtlich der Verbesserung vor allem von Fußwegen in der Stadt vorstellte.

Nachdem die SPD bereits 2019 eine „barrierefreie“ Aktion in Rethem gestartet hatte und mit Rollifahrern auf den Fußwegen unterwegs gewesen war, tat sich nicht viel in der Allerstadt.

Nach einem Gespräch des SoVD-Kreisverbandes mit Symank sowie Kontakten zwischen der SPD mit dem SoVD-Kreisvorsitzenden Jürgen Hestermann scheint es nun endlich in eine zukunftsträchtige Richtung zu gehen. Symank: „Wir haben in jedem Jahr für solche Maßnahmen 10 000 Euro im Haushalt stehen.“ Diesen Betrag sollte man einsetzen. Symank wird sich gemeinsam mit dem Rat, dem SoVD und der Awo an einen Tisch setzen und beraten, was getan werden kann. Ein Vorschlagskatalog werde erarbeitet.

„Alles werden wir in Rethem nicht von heute auf morgen schaffen können“, machte der Stadtdirektor deutlich. Das gilt auch für den Fußweg in der Brandenburger Straße, der nicht nur für Rollifahrer, sondern auch für Kinderwagen unbenutzbar ist, weil Bäume auf dem Weg stehen. „Das würde uns doch einiges an Mitteln kosten“, so Symank

Es gab sofort grünes Licht aus dem Rat. Das Thema Barrierefreiheit wird in Rethem endlich angegangen. Die Stadt hat es an vielen Stellen nötig, viele Bürger wird es freuen.