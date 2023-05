„Manta, Manta“ in Rethem

Von: Florian Adolph

Das Banner für das Oldtimertreffen hängt bereits im Londypark. © Adolph

Im Rethemer Londypark wird Himmelfahrt wieder das beliebte Oldtimertreffen veranstaltet. Helfer sind herzlich willkommen.

Rethem – Oldtimerfreunde können sich freuen, denn für sie es geht jetzt endlich wieder los: Nach der langen Corona-Pause, der die Treffen 2020, 2021 und 2022 zum Opfer fielen, findet an Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, das Oldtimertreffen im Londypark in Rethem statt. Einlass für die Fahrzeuge ist ab 9 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Banner für das Treffen wurde bereits vor einigen Wochen im Londypark aufgehängt, um schon ein wenig Werbung zu machen. Viele Oldtimerfreunde und Clubs haben sich bereits angekündigt.

Ein Besitzer von originalgetreuen Nachbildungen bekannter Filmfahrzeuge hat sein Interesse bekundet, den Manta aus dem Kultfilm „Manta, Manta“, dessen Fortsetzung Ende März in die Kinos kam, auszustellen. Außerdem möchte er bis zu 16 weitere Autos mitbringen. Darunter seien wahrscheinlich noch mehr Kino-Nachbauten, sagt Sascha Spyrou von der Interessengemeinschaft (IG) Oldtimertreffen.

Zum jüngsten Treffen 2019 seien knapp 8 000 Besucher gekommen, erzählt er weiter. Etwa 3 000 Oldtimer fuhren über den Tag verteilt in den Londyparkt ein. Am Eingang seien die eingehenden Fahrzeuge mit einem Klicker gezählt worden. Eine stolze Zahl, auch wenn einige Aussteller nur für ein paar Stunden mit ihren Lieblingen blieben. In diesem Jahr hofft die IG Oldtimertreffen auf 3 000 bis 5 000 Gäste. Die Zahl sei niedriger angesetzt worden. „Wir wollen erst mal sehen, wie sich Corona ausgewirkt hat, mit dem Rückgang in den Vereinen“, so Spyrou. Aber wenn es doch wieder so viele wie früher sein sollten, seien sie darauf vorbereitet.

Die Veranstaltung sei sehr beliebt unter Oldtimer-Fans, wegen ihrer gemütlichen und familiären Atmosphäre. Die Organisatoren hätten in der Vergangenheit Anfragen aus ganz Europa bekommen, 2019 sogar eine aus Australien. Spyrou: „Ich weiß nicht, wie der sein Auto hier herbringen wollte.“

In diesem Jahr komme die weiteste Anfrage bisher „nur“ aus München. Sascha Spyrou rechnet aber auch mit Ausstellern aus den Niederlanden.

Die Einnahmen des Oldtimertreffens, werden gespendet. Dieses Jahr wird das Geld an das Tierheim Hodenhagen und vielleicht noch an eine Einrichtung in Rethem gehen.

Als Oldtimer gelten Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind. Auch „Youngtimer“, also Fahrzeuge mit einem Alter von wenigstens 20 Jahren, Motorräder und Traktoren sind erwünscht.

Die Fahrer können die Einfahrt beim Rethemer Rathaus nutzen und von da zum Londypark fahren. Dort werden sie auf ihre Plätze gewiesen. Traktoren und andere Großfahrzeuge nehmen eine gesonderte Zufahrt. Diese wird ausgeschildert sein.

Für hungrige und durstige Gäste gibt es einen Bratwurst- und einen Fischstand, Eis und mehr.

„Wir sind beim Oldtimertreffen auf freiwillige Helfer angewiesen“, sagt Sascha Spyrou. Wer also Interesse hat, seine Hilfe anzubieten, zum Beispiel beim Grillen, Kassieren, am Bierwagen, und so weiter, kann am Tag vor Himmelfahrt um 15 Uhr in den Londypark kommen. Bei einem Treffen an der Bockwindmühle, wird besprochen, was am Folgetag zu tun ist.

Weitere Informationen um Oldtimertreffen in Rethem gibt es per E-Mail unter info@oldtimertreffen-rethem.de oder auf der Webseite www.oldtimertreffen-rethem.de.