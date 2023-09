Führerschein: Langes Warten auf die Prüfung

Von: Klaus Müller

Steffen Petersen aus Sieverdingen (l.) hat die Prüfung auf seinem Motorrad bestanden. „Ich musste vier Wochen auf meinen Prüftermin warten, aber nun ist alles durch, freut er sich vor der Fahrschule gemeinsam mit dem Rethemer Fahrlehrer Stefan Bante. © Müller

Der enorme Zulauf könnte Rethems Fahrlehrer Stefan Bante eigentlich freuen. Wenn die Personalprobleme beim Tüv nicht wären.

Rethem – Stefan Bante führt gleich zwei Fahrschulen im Heidekreis, in Walsrode und in Rethem. Er hat wie viele seiner Kollegen absolute Hochkonjunktur, kommt kaum zum Atmen. „Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen in ein eigenes Auto einsteigen wollen. Der Zustrom in die Fahrschulen ist enorm groß geworden. In übervollen Bussen und eventuell noch mit Maske fahren mögen mittlerweile die wenigsten. Wir haben rund um die Uhr zu tun.“ Bante hat kaum noch Zeit, E-Mails von zu Hause aus zu beantworten. Meistens kommuniziert er per WhatsApp irgendwo auf den Straßen des Landkreises. Bis in den späten Abend hinein wird gefahren. Eine starke Belastung für jeden einzelnen.

Michelle Heuer kommt zu ihrer Fahrstunde auf dem Motorrad aus Laatzen bei Hannover. © Müller

Am Dienstag ist er mit dem Auto und einem Motorrad unterwegs, übt und prüft. Der 52-jährige Rethemer hat gerade eine Führerscheinprüfung mit einem jungen Mann aus Sieverdingen erfolgreich erledigt. Steffen Petersen hatte vier Wochen warten müssen, bis er mit seinem Motorrad zur Prüfung zugelassen wurde. „Hat aber Spaß gemacht“, berichtet er freudestrahlend.

Bante erzählt, dass es möglich ist, in wenigen Tagen einen Kursus zu absolvieren, aber auch in drei bis sechs Monaten. Der Preis bis zur erfolgreichen Führerscheinprüfung liege heute ab 1 700 bis etwa 2 000 Euro. Die allgemeinen Kosten seien leicht gestiegen.

Das große Problem für Fahrlehrer und -schüler seien die viel zu langen Wartezeiten vor der Prüfung geworden, berichtet Bante. „Wir haben einfach zu wenig Prüfer.“ Viele hätten aus Altersgründen aufgehört. Und darum müssten Prüflinge immer wieder lange warten. „Das baut bei uns allen Druck auf. Die Fahrschüler müssen Extra-Fahrstunden nehmen, weil sie sonst das eben Gelernte schon wieder vergessen haben.“ Hier müsse die Dekra als verantwortliche Fachorganisation unbedingt etwas unternehmen, fordert der Rethemer Fahrlehrer. „Ich selbst habe genügend Mitarbeiter, die den Fahrschülern Unterricht geben können.“

Prüfungsangst brauche auch heute niemand zu haben. „Die gestellten Fragen sind nicht schwerer geworden. Das glaube ich einfach nicht“, sagt der erfahrene Fahrlehrer, der seinen Job schon seit 30 Jahren ausübt und den Betrieb von seinem Vater übernommen hat. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das kleine Unternehmen. Auch Sohn Kevin Berger ist mittlerweile als Fahrlehrer tätig.

„Wir versuchen, dagegenzuhalten“, sagt Claas Alexander Stroh, Pressesprecher Tüv Nord Group, zu den Problemen bei den Fahrschulen im ganzen Land. 2022 sei das Rekordjahr bei der Abnahme von Fahrprüfungen in Deutschland gewesen. Stroh sagt, dass das Personalproblem beim Tüv groß sei. „Wir sind dabei, ausgeschiedene Mitarbeiter zu reaktivieren und damit gegen die Personalnot anzugehen. Wir haben auch zahlreiche neue Fachkräfte, die allerdings erst eine gewisse Einarbeitungszeit benötigen.“ Dafür bittet Stroh um Verständnis.

„Uns gefällt die derzeitige Situation auch nicht, aber wir haben einen vorgegebenen gesetzlichen Auftrag, den wir mit allen neuen Vorschriften zu erfüllen haben.“ Fünf Streiktage hätten bereits in diesem Jahr stattgefunden – wegen höherer Tarife. Auch dadurch blieben Anträge auf Fahrprüfungen liegen, die von den Zuständigen erst einmal aufgearbeitet werden müssten.

Artur Minke ist Vorsitzender aller Fahrschulen in der Kreisgruppe Fallingbostel und des Bezirks. Der 67-Jährige ehrenamtliche Lindwedeler Bürgermeister kennt die Sorgen seiner Berufskollegen. „Ja, der Tüv bereitet uns Kopfschmerzen. Es ist versäumt worden, genügend Prüfer auszubilden. Und nun fehlen sie uns.“ In Deutschland arbeiteten rund 40 000 Fahrschullehrer. „Und trotzdem reicht es nicht mehr.“ Minke führt neben seinem Stammhaus in Lindwedel eine Fahrschule in Schwarmstedt. „Das Interesse ist stark, nach einer kurzen Pandemiepause.“ Wenn nur nicht die Bürokratie wäre, könnte einiges viel besser abgewickelt werden.“ Bei der Abwicklung helfen die Fahrlehrer, bringen die Formulare für die Prüflinge zum Landkreis, wo sie bearbeitet werden. „Aber dort dauert es dann zum ersten Mal.“

Fast 50 Jahre hat der Kirchboitzer Cord Hibbing seinen eigenen Fahrschulbetrieb geführt. Nun ist das erfolgreiche Unternehmen in jüngere Hände gegangen. Aber auch er verfolgt das unruhige Geschehen sehr aufmerksam. Weiß, dass es mit den Prüfern früher wesentlich glatter gelaufen ist, dass vor allem die Wartezeiten für die Prüflinge im Rahmen blieben. „Hier muss unbedingt nachgelegt werden.“