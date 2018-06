Kurzfristige Entscheidung möglich

Rethem - Neuigkeiten zum Wohlendorfer Kirchweg hatte Cort-Brün Voige am Donnerstag und Freitag für die Mitglieder des Rethemer Stadtrates und die Presse. Nachdem das Thema einer Nachbesserung des ausgebesserten Weges in der jüngsten Sitzung des Rates ohne konkretes Ergebnis diskutiert wurde, gibt es nun Hoffnung, dass sich kurzfristig etwas tun könnte.

Wie berichtet, ist das eingebaute Asphaltfräsgut für die Nutzung als Radweg nicht geeignet. Damit eine wassergebundene Decke von Radfahrern genutzt werden könne, sei eine gewisse Menge an Feinanteilen erforderlich, schrieb Voige. Das sei im Wohlendorfer Kirchweg nicht der Fall. Grundsätzlich sei das verbaute Material von guter Qualität, allerdings vermutlich von einer Bundes- oder Landesstraße, so Voige weiter. Je höherklassiger eine Straße, desto geringer seien die Feinanteile. Der Schmelzpunkt, bei dem das Material verklebe, liege höher. Da der technische Mitarbeiter im Bauamt es vor Einbau nicht persönlich in Augenschein genommen habe, sei der Sachverhalt im Vorfeld nicht entsprechend gewürdigt worden.

Voige teilte mit, dass es nun zwei Vorgehens-Alternativen gebe. Zum einen könne eine neue Deckschicht von etwa drei Zentimetern feinkörnigem Material aufgebracht werden. Bei einer wassergebundenen Decke sei mit etwa zwei bis drei Wochen zu rechnen, bis sich das Gefüge durch Regen verfestigt habe. Bei ungünstigen Wetterlagen könne es bis zu sechs Wochen dauern. „Möglich wäre es, den Weg nach wenigen Tagen für Radfahrer und Fußgänger freizugeben“, erklärte Voige. Die Umsetzung dieser Variante würde etwa 5 200 Euro brutto kosten.

Fraktionen für Einbau von Feinmaterial

Die Alternative zwei sei der Ausbau des Asphaltfräsgutes. Die Kosten gab Voige mit rund 4 200 Euro brutto an. Er habe mit einem Vertreter der Firma gesprochen, die den Asphalt eingebaut habe. Die Dauer habe dieser mit etwa zwei Tagen angegeben. Das Material müsste in Baustellen-Nähe zwischengelagert werden. „Damit wäre der Stadt nur teilweise geholfen. Was passiert mit dem Weg und dem zwischengelagerten Material“, fragte Voige. Eine Komplettlösung wäre es, dieses in einem angemessenen Verhältnis mittels einer Siebanlage mit Feinanteilen zu mischen und anschließend wieder einzubauen. Hier handele es sich nach wie vor um eine wassergebundene Decke, bei der die Sperrzeiten einzuhalten seien. Insgesamt lägen die Kosten bei 8300 bis 9500 Euro brutto.

Beide Ratsfraktionen hätten sich inzwischen für die Variante eins ausgesprochen, sagte der Verwaltungschef gestern. Er habe mit dem Unternehmer gesprochen. Wahrscheinlich werde nun zeitnah eine kleine Fläche von etwa 10 bis 15 Quadratmetern mit dem feinkörnigen Material vorbereitet. Anhand dieses Musters sei es möglich, zu beurteilen, ob drei oder eventuell vier Zentimeter benötigt werden, um die Fahrbahn entsprechend zu verfestigen. Eine vergleichbare Stelle, wo auf einer Straße genau dieses Material für diesen Zweck verbaut worden sei, gebe es nicht. „Wir werden kurzfristig entscheiden“, versprach Voige. - sal