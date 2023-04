Kunterbunter Radtag an der Allerschleife in Bosse

Teilen

Ein besonderes Vergnügen sind in diesem Jahr die Paddeltouren vom Allerhof bis zum Rittergut in Frankenfeld. © Veranstalter

Am 1. Mai wird beim idyllischen Hotel Allerhof die Radsaison eröffnet, mit dem 18. Aller-Radtag, einem Frühlingsfest mit Touren am und auf dem Fluss.

Frankenfeld – Mit dem 18. Aller-Radtag wird am 1. Mai in Bosse die Radsaison offiziell eröffnet. Diese Veranstaltung ist das große Fahrrad-Event für die ganze Familie im Aller-Leine-Tal und wird dieses Jahr bereits zum 18. Mal veranstaltet. Ausrichter ist in diesem Jahr die Samtgemeinde Rethem.

Und die Veranstalter haben einen ganz besonderen Veranstaltungsort gefunden: Auf dem Gelände des idyllischen Hotels Allerhof direkt an der Allerschleife in Bosse erwartet die Besucher ein Frühlingsfest für die ganze Familie. Um 11 Uhr wird hier der Aller-Radtag von Samtgemeindebürgermeister Björn Symank feierlich eröffnet, informiert die Samtgemeinde in einer Pressemitteilung.

Touren mit dem Rad und dem Kanu

Das Herzstück eines jeden Aller-Radtags sind die geführten Touren, die die Teilnehmer in die schöne Landschaft des Aller-Leine-Tals entführen. In diesem Jahr erwartet die Radler ab 11.30 Uhr eine etwa 30 Kilometer lange Rundtour durch die Samtgemeinde Rethem, unter fach- und sachkundiger Begleitung der Polizei.

Auf dem Allerhof gibt es ein Frühlingsfest für die ganze Familie, mit Musik, Hüpfburg, Marktständen und mehr. © Veranstalter

Aber nicht nur auf dem Rad, sondern auch auf dem Wasser werden in diesem Jahr kleine Touren angeboten. So kann man vom Allerhof bis zum Rittergut in Frankenfeld mit dem Kanu paddeln – inklusive Shuttle-Service zurück.

Musik, Marktstände und Kinderprogramm

Es gibt Kaffee und Kuchen, Eis und Bratwurst mit Pommes. Als besonderen Leckerbissen erwartet die Besucher zudem frischer Flammkuchen und Wein direkt vom Winzer. Die Bigband des Gymnasiums Walsrode sowie der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Alasdair MacMillan sorgen für den perfekten musikalischen Rahmen, heißt es in der Einladung. Und mit einer riesigen Hüpfburg, lustigem Kinderschminken und einem Glücksrad kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten.

Auf die Besucher warten außerdem verschiedene Marktstände von Fahrradhändlern, heimischen Imkern und weiteren lokalen Produzenten. Auch das Thema Service soll nicht zu kurz kommen: Eine Fahrradcodierung wird durch den ADFC möglich sein (Eigentumsnachweis sowie Personalausweis erforderlich), Informationsstände der Tourismusregion Aller-Leine-Tal, der DLRG und der Polizei ergänzen das Angebot.

Zeitplan • 11 Uhr Eröffnung durch Samtgemeindebürgermeister Björn Symank

• 11.30 Uhr Geführte Radtour: Bosse-Rethem-Altenwahlingen-Böhme-Bierde-Eilte

• 13 Uhr Auftritt Bigband

• 15 Uhr Auftritt Alasdair MacMillan