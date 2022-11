Klingelnde Kassen und frohe Gesichter in Rethem

Mächtiger Betrieb auf den Gängen, eine lange Schlange vor der Cafeteria und klingelnde Kassen bei den jungen Verkäufern – so lautet die erste Bilanz nach dem Adventsbasar. © Bätje

Als überaus erfolgreich erwies sich der Adventsbasar in der Rethemer Schule. Das Besucheraufkommen war einfach riesig.

Rethem – „Da ist was los.“ Dieser Ausruf eines Zehnjährigen bezog sich auf die Gänge und Klassenräume in der Rethemer Grund- und Oberschule. Was einen dort erwartete, ließ sich schon beim Anmarsch erahnen: Alle Stellflächen rund um die Schule waren zugeparkt. In der Hermann-Löns-Straße reihte sich Auto an Auto bis kurz vor das Café Ledig. Was war denn da bloß los? Ganz einfach, nach mehrjähriger Pause fand endlich wieder ein Weihnachtsmarkt in der Schule statt. Und ganz offensichtlich hatten die Rethemer so kurz vor dem ersten Advent darauf richtig Lust.

Und nicht nur in den Straßen rund um die Schule war es voll: Innerhalb des Gebäudes war es fast unmöglich, dorthin zu gelangen, wo man hinwollte. Die Besucher wurden praktisch durch die Gänge geschoben. Auf den Korridoren reihte sich ein Stand mit Gebasteltem oder Gemaltem an den andern. Es wurde gestaunt über die Kreativität. Viele deckten sich auch ein mit dekorativen Artikeln für die Weihnachtszeit und manch einer fand hier schon die passenden Geschenke für die Lieben. Weil sich überall Bekannte über den Weg liefen, wurde dazu noch reichlich geklönt.

Waffelbäcler konnten gar nicht schnell genug arbeiten

Und klar, dass so ein Halligalli auch ordentlich hungrig macht: Vor der Cafeteria bildete sich eine etwa 20 Meter lange Schlange. Die Waffelbäcker konnten der Nachfrage kaum nachkommen. Auch duftete es überall nach weihnachtlichem Gebäck und warmem Kakao – das steigerte natürlich den Appetit.

Insgesamt war es beim rundum gelungenen Adventsbasar ein Besucheraufkommen, wie man es in der Rethemer Schule bis dato wohl kaum je erlebt hat. Alle hatten ihren Spaß, vor allem die Kinder, die sich über reißenden Absatz ihrer Waren und die entsprechend klingelnden Kassen sichtlich freuten. Für sie war es ein großartiger Nachmittag. Die Besucher empfanden das offensichtlich ebenso, denn zu sehen waren fast nur fröhliche Gesichter.