Kleine Kreative kommen im Burghof Rethem auf ihre Kosten

Von: Florian Adolph

Teilen

Vor dem Burghof: Britta Sündermann und Stefanie Kranz (mit Blumensträußen), freuen sich, dass die Bastelburg mit Kathrin Koch, Sonja und Vanessa Bode weitergehen wird (v.l.). © Florian Adolph

Grundschulkinder können sich freuen: Die Bastel-Burg in Rethem findet wieder statt. Die neue Besetzung freut sich auf viele kleine Gäste zum Frühlingsbasteln.

Rethem – Das Klacken der Scheren begleitet von knisterndem Papier und Kinderlachen wird bald abermals durch den Rethemer Burghof hallen. Die Bastel-Burg öffnet für Grundschulkinder wieder ihre Pforten. Am Freitag, den 24. März, von 15 bis 17 Uhr, findet der kreative Bastelnachmittag mit neuer Besetzung wieder statt. Das Thema soll Ostern und Frühling sein.

Die kleinen können dann lustige Pompon-Küken, Libellen, Schafe auf Holz und vieles mehr gestalten.

Das neue Bastel-Burg-Team

Bei einem Pressegespräch stellte sich das neue Bastel-Burg-Team vor, bestehend aus Kathrin Koch, Sonja Bode und Vanessa Bode, alle drei qualifizierte Schulbegleiterinnen. Mit Britta Sündermann und Stefanie Kranz waren auch zwei der Ehemaligen anwesend, um den Neulingen alles Gute zu wünschen. Gründungsmitglied Claudia Radloff konnte nicht dabei sein, Britta Sündermann war es aber wichtig, sie zumindest zu erwähnen.

„Die Bastel-Burg fiel Corona zum Opfer“, gab Sündemann, die von Anfang an mit dabei war, als Grund für die Unterbrechung an. „Wir haben lange überlegt, weiterzumachen.“ Aber dann kamen die Lockdowns und machten ihnen für lange Zeit einen Strich durch die Rechnung. „Es ist schön, dass es jetzt wieder weitergeht“, so Stefanie Kranz. Sündermann: „Wir freuen uns, dass wir ein junges Team gefunden haben, das weitermacht.“

Von diesem neuen Team meldete sich Sonja Bode zu Wort: „Da wir erst neu anfangen, wollen wir die Bastel-Burg zunächst für Grundschulkinder machen – und nur mit Anmeldung.“ Bei dem Bastelnachmittag konnten früher auch jüngere Kinder kommen.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Helfer“

Geplant sind bis zu zehn Basteltische für bis zu 70 Kinder. 18 Helfer, alles Mütter, wollen die drei neuen Hauptverantwortlichen dabei unterstützen. Ein paar von ihnen sind nicht zum ersten Mal bei der Bastel-Burg mit dabei. „Wir freuen uns sehr auf unsere Helfer. Ohne sie würden wir es gar nicht schaffen“, sagte Sonja Bode. Dem stimmte auch Britta Sündermann zu. Ihr war es ebenfalls wichtig, die vielen Mitstreiter zu erwähnen, deren Hilfe die Veranstaltung erst möglich gemacht haben.

„Den Stolz der Kinder an ihren Basteleien, empfand ich am schönsten“

Britta Sündermann und Stefanie Kranz lassen ihre Zeit bei der Bastel-Burg gerne Revue passieren: Die Erste fand zur Adventszeit 2008 statt. „Die Idee war, die Räumlichkeiten im Burghof für Familien und Kinder zu öffnen, nicht nur für Erwachsene und Kulturveranstaltungen“, so Britta Sündermann. „In meinem Heimatort Fischerhude wurde immer jahreszeitliches Basteln angeboten, als ich ein Kind war. An sowas erinnert man sich dann als Mutter“, erklärte sie. Daraus entwickelte sich die Idee, ein solches Angebot auch für Rethem zu organisieren.

Sündermann: „Wir hatten immer zwischen 40 und 60 Kinder da, manchmal auch bis zu 80. Das war dann allerdings kaum zu schaffen. Da mussten wir leider schon mal die einen oder anderen nach Hause schicken. Wir hatten ja nur Materialien für eine bestimmte Anzahl. Trotz allem haben wir immer versucht, möglichst alle mitzunehmen.“

Die Mitarbeiter und das Helferteam hätten immer eigene Ideen, die sie gerne mit einbrachten. „Den Stolz der Kinder an ihren Basteleien, empfand ich am schönsten“, sagte Stefanie Kranz. „Das Highlight war das Ostereier bemalen. Wir hatten immer welche da, für Kinder, die keine mitgebracht haben.“

Die Beiden vom alten Bastel-Burg-Team bekamen zum Abschied jeweils einen Blumenstrauß überreicht. Ihren Nachfolgern gab Stefanie Kranz noch ein paar Worte mit auf den Weg: „Wir wünschen euch viel Glück, Erfolg und Freude dabei.“

Die Bastel-Burg ist vorwiegend für Kinder aus der Samtgemeinde Rethem gedacht. Kinder von außerhalb sind allerdings auch willkommen. Eine Anmeldung ist notwendig und möglich per WhatsApp unter 0160/99885085. Dabei sollten Name, Vorname, Alter und Telefonnummer angegeben werden.