Ein Erdnussfarmer in der Heide

Ein bisschen verrückt ist er, so sagt er selbst, aber Steffen Alexander Meyer probiert viel, um die Zukunft zu sichern. © Müller, Klaus

Steffen Alexander Meyer versucht dem Klimawandel zu begegnen und setzt auf wissenschaftliche Begleitung.

Kirchwahlingen – Was er anpackt, hat ihm bisher Erfolg gebracht. Von den Eltern buchstäblich in die Wiege gelegt worden ist der Anbau von Spargel auf zig Hektar an der Aller. Jetzt ist Ernte, und die Ausbeute ist selten so gut gewesen, wie in diesem Jahr. Steffen Alexander Meyer hat auch schon andere Früchte angebaut, die es noch nicht in die Region geschafft haben, wie Sonnenblumen, Melonen oder die Süßkartoffel. Und nun packt er ein besonders ehrgeiziges Projekt an, gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück: Der Jungbauer hat Hunderte von Erdnusspflanzen in den sandigen Boden eingebracht.

Der Jungbauer hatte schon 2022, im Herbst, mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen, hat die Felder unter Folie gelegt und eigentlich alles richtig gemacht. „Wir werden gemeinsam mit den Studenten analysieren, wie sich der Wuchs entwickelt und später zur Ernte hoffentlich eine Pflanze zeigen können, die es auch in der Heide lohnt anzubauen.“ Ein gewagtes Unternehmen, „nur ich wollte einmal wieder etwas Neues ausprobieren,“ sagt Meyer.

Es sei ein „spannendes“ Projekt, sagt der Kirchwahlinger. Während der Pandemie sei er darauf gekommen, als er eine Dokumentation im Fernsehen verfolgte. Und er habe sich schnell schlau gemacht. In seinem Betrieb arbeitet Lena Meyer aus Sieverdingen, Sie hatte Erdnuss-Saatgut aus Uganda mitgebracht, dort wo es riesige Plantagen gibt. In der Hochschule hatte man die Pflanzen vorgezogen und war dann zum Pflanztermin auf die Felder in der Samtgemeinde Rethem gekommen. Der Versuch konnte starten.

„Die Erdnusspflanze braucht einen leichten Boden und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad durch die Wachszeit“, berichtet der Landwirt.

Er ließ die Pflanzen unter ausgediente Folien der Spargelproduktion setzen, die entsprechende Wärmegrade garantieren. Wenn alles gut läuft, soll Ende September/Anfang Oktober Ernte sein. Anschließend wird ein Trocknungsprozess stattfinden müssen, um die Erdnüsse so zu erhalten, wie wir sie kennen. Die Gastronomie hat bereits großes Interesse signalisiert. „Ein bekannter Hamburger Gastronom möchte die Ernte abnehmen.“ Sie soll ein Highlight auf seiner Speisekarte werden. Für mich wäre das eine neue Ertragsquelle,“ hofft der Bauer.

Er versuche, mit eigenen Ideen dem Klimawandel zu folgen. Produkte, die mit steigenden Temperaturen besser klarkommen, seien immer mehr gefragt. „Ich muss an die Zukunft denken.“

Ein solches Projekt ist bisher nur in Süddeutschland probiert worden. Nach zwei Jahren allerdings seien die Ergebnisse schont erstaunlich gewesen. „Die Gruppe dort hat bereits zweimal ernten können, auch wenn man in einem Gewächshaus probiert.“