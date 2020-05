Kirchenbesuch mit Platzanweisern

Erster Gottesdienstbesuch nach langer Zeit

+ Von der hoch ausgefahrenen Drehleiter gab es am Sonntagmorgen ein Ständchen für die Gottesdienstbesucher der Walsroder Stadtkirche. Fotos: Müller

Walsrode – „Ich freue mich sehr, dass ich Sie einmal wieder in unserer Stadtkirche begrüßen kann“, sagte Superintendent Ottomar Fricke bei der Begrüßung eines älteren Mannes im Vorraum des Gotteshauses. An diesem ersten Sonntagmorgen nach langer Zeit ohne Gottesdienst sollten es noch viele Besucher mehr werden, die in das Gebäude kamen. Die Kirche war für diese Veranstaltung sogar etwas herausgeputzt worden. Freundlich begrüßt wurden die Gäste auch von den Mitarbeitern der Kirche. Jeder bekam, nachdem er die Hände gewaschen hatte, einen Platz im großen Kirchenraum zugewiesen.