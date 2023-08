Superintendent Ottomar Fricke : „Kirche muss sich neu aufstellen“

Von: Klaus Müller

Superintendent Ottomar Fricke will mit der Kirche im Kreis neue Wege gehen. © Müller

„Kirche bewegt sich“ findet Superintendent Ottomar Fricke, seit 2009 im Heidekreis tätig.

Walsrode/Rethem – Es ist Ferienzeit – und damit ist auch in den Kirchengemeinden des Heidekreises spürbar Ruhe eingekehrt. Doch alle Kirchen, ob in Walsrode, Kirchboitzen, in Schwarmstedt, Gilten oder Dorfmark, haben sich herausgeputzt, denn Besuche von Touristen in den zum Teil mächtigen Gebäuden sind angesagt. Vielleicht manchmal auch wegen der Kühle, die bei den heißen Temperaturen der vergangenen Zeit den Gast empfing.

In Rethem ist allein der Besuch des Kirchenensembles einen Abstecher in die Stadt wert. Der Pastor dort kündigt für die nächsten Jahre eine nötige Renovierung des Innenraumes an – das Gebäude soll noch schöner werden. Und Bad Fallingbostel freut sich auf die Wiedereröffnung der Stadtkirche nach langer Umbauzeit rechtzeitig zum Erntedankfest-Termin. In Walsrodes Kirchgarten findet bald ein kleines Zeltlager für Kinder statt.

Kirche bewegt sich, muss sie aber auch, sagt Superintendent Ottomar Fricke, seit 2009 im Heidekreis tätig. „Die Zahlen der Kirchenmitglieder sinken, die Kosten bleiben und werden eher höher“, so Fricke, als er seine zukunftsweisenden Ideen vorstellt. In seinem kleinen „Verwaltungsgebäude“ in Walsrode, idyllisch gelegen an der Böhme, treffen wir den 60-Jährigen, der ein großes Team im gesamten südlichen Kreis zu führen hat.

Auf gute Nachbarschaft ist das Motto

„Ja, die Taufe in Ahlden kürzlich war großartig gewesen, ich habe selbst Hand mit angelegt, weil ich gern einmal mithelfe“, berichtet er. Ahlden musste seelsorgerisch neu versorgt werden, eine so aktive Gemeinde. Darum war es auch kein Wunder, dass bereits eine neue Pastorin gefunden wurde. Im Rahmen eines Gottesdienstes wird sie sich vorstellen. Die Einführung ist für den 1. Advent in der Ahldener Kirche geplant.

Noch in den Ferien, am 26. August, will man in das Gemeindehaus in Walsrode einladen. „Auf gute Nachbarschaft“ lautet das Thema. Man müsse sich neu aufstellen, bereit sein, auf alle Menschen der Gemeinde zuzugehen, sagt Fricke. Kirche sei mehr als die Ortsgemeinde. Nicht dass sie unwichtig geworden sei, aber selbst in den großen Gemeinden könnten nicht alle Anforderungen in der Zukunft erfüllt werden.

Der Superintendent nennt die Musik als Beispiel. Der eine suche die großen Konzerte, die in der Stadtkirche stattfinden, der andere Gospelchor-Veranstaltungen und der dritte die kleinen Serenaden-Angebote. Das schaffe man nicht an einem Platz. Und darum wolle man miteinander reden.

Für den Dezember erwartet die Walsroder Kirche Partnerschaftsbesuch aus Brasilien, aus dem milden Süden dieses gewaltigen Landes. Seit vielen Jahren pflegt der Kirchenkreis diesen Kontakt und freut sich sehr darüber, sechs brasilianische Gäste begrüßen zu können. „Wir wollen ihnen Land und Leute zeigen, zeigen, was wir in vielen Bereichen unserer Heimat machen, wie sie, wie wir mit Natur und Umwelt umgehen.“ Aber auch hören, wie die kleine evangelische Welt in Brasilien mit ihren Aufgaben dort umgeht. „Wir freuen uns einfach darauf.“

Nach zwei Jahren soll es wieder einen Sommerempfang der Kirche geben, am 8. September im Gemeindehaus. Thema ist „Krieg in der Ukraine – was ändert das bei uns?“ Und am 17. September einen Gottesdienst „außer Haus“ in Wolthers Brotkate. Er wird gemeinsam mit der aktiven Sozialraumarbeit veranstaltet.

Der Superintendent denkt weiter, hört von besonderen Angeboten aus Berlin für kirchliche Trauungen, die man vielleicht auch bei uns anbieten könnte. „Kirche muss sich öffnen, dann machen wir uns wieder interessant“, sagt Fricke. „Wir arbeiten daran, denn wir haben Gott sei Dank noch viele Menschen, die sehr gern ehrenamtliche Arbeit bei uns leisten mögen.“

Die sehenswerte Rethemer Kirche soll im kommenden Jahr noch attraktiver werden. © Müller

Die Kirche in Fallingbostel: Zum Erntedankfest soll die Renovierung abgeschlossen sein. © Müller