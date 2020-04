Mia – das Kind der Stunde Null in Rethem

Vor 75 Jahren: Geburt in der brennenden Stadt / Von einer Liebe in Zeiten des Krieges

+ In diesem Haus in der Langen Straße wurde Mia am 12. April 1945 geboren. Im Erdgeschoss befand sich viele Jahre die Drogerie Kohn.

Rethem - Von Fred Raczkowski. Vor 75 Jahren stand Rethem in Flammen. Nach tagelangem Beschuss durch die angreifenden Engländer erlebten die Menschen am 12. April 1945 dann so etwas wie eine kurze Atempause, bevor die britischen Panzer einen Tag später in die Stadt rollten. Doch zwischen Trümmern, Tod und Trauer gab es auch ein freudiges Ereignis: In einem Haus an der Langen Straße wurde ein Kind geboren – das Kind der Stunde Null in Rethem.