Keiner soll unter Sanierung des Rathauses in Rethem leiden müssen

Die Personaldecke im Rethemer Rathaus ist äußerst dünn. So konnten Samtgemeindedirektor Cort-Brün Voige (l.) und Kämmerer Björn Fahrenholz den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr erst jetzt vorlegen.

Rethem - Das Jahr ist bereits mehr als zur Hälfte rum, da liegt er endlich vor: der Haushaltsentwurf der Rethemer Samtgemeinde-Verwaltung für 2018. Geschuldet ist die Verspätung vor allem der mehr als dünnen Personaldecke im Rathaus. Der Etat-Plan wird nach der Sommerpause zunächst mit dem Heidekreis besprochen und dann den politischen Gremien vor Ort vorgestellt. SG-Direktor Cort-Brün Voige und Kämmerer Björn Fahrenholz nannten gestern in einem Pressegespräch schon einmal die Eckdaten.

„Insgesamt recht stimmig“, fasste Fahrenholz das Zahlenwerk zusammen. Ausgeglichen ist es aber nicht. So weist der Ergebnishaushalt ein Defizit von 439 000 Euro auf. Hauptursache für die Lücke sind die 300 000 Euro für die Miete und das Herrichten der Container, in denen die Verwaltung während der Rathaussanierung untergebracht wird. „Das wäre anders gewesen bei einer Mietlösung oder einem Neubau“, betonte der SG-Direktor.

Ende des Jahres, so schätzte Voige, werde der Umzug der Rathaus-Mannschaft an die Scheibenwiese erfolgen. Derzeit läuft der Bauantrag für die mit knapp 1,8 Millionen Euro kalkulierte Sanierung. Im Spätsommer, so hofft die Verwaltung, werde die Genehmigung kommen.

Ob es am Ende bei der berechneten Bausumme bleibt, Voige und Fahrenholz vermochten es nicht zu sagen. „Wir haben noch keine Ausschreibungen gemacht“, betonte der Samtgemeindedirektor und verwies auf die mehr als gute Auslastung von Bauunternehmen, aus der aktuell häufig Kostensteigerungen resultierten.

Die Sanierungsmaßnahme prägt den diesjährigen Haushalt, zumal die Samtgemeinde sie fast komplett alleine bestreiten muss. 1,7 Millionen Euro will sie über Darlehen finanzieren, die erwähnten 300 000 Euro sollen über einen Kassenkredit aufgebracht werden.

An Zuschüssen vom Land werden gerade mal 87 000 Euro erwartet – für die energetische Sanierung. Ursprünglich erhoffte Mittel aus dem im rot-schwarzen Koalitionsvertrag angekündigten Kommunalinvestitionsförderprogramm wird es nicht geben. Statt der zunächst vom Land angekündigten eine Milliarde Euro stehen hier nun nur 400 Millionen Euro zur Verfügung, und die nicht für die Sanierung von kommunalen Verwaltungsgebäuden.

Die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde lag Ende 2017 bei 3,78 Millionen Euro Schulden, Ende 2018 werden es vermutlich 5,87 Millionen Euro sein.

Doch trotz der für die kleine Kommune großen Sanierungsausgaben und obwohl man im Rathaus laut Björn Fahrenholz jeden Euro fünfmal umdrehe, soll an anderer Stelle nicht der Rotstift angesetzt werden. Das gilt nicht nur für freiwillige Leistungen wie Zuschüsse an Vereine und Verbände. „Keiner, weder die Schule noch die Feuerwehr oder das Friedhofswesen, muss aufgrund des Rathauses mit Nachteilen rechnen“, legte sich Voige schon mal fest.

So sind im Hauhalt beispielsweise sowohl Mittel für ein neues Grabfeld auf dem Rethemer Friedhof als auch für die weitere Ausstattung der Grundschule mit Smartboards eingestellt. Die Rethemer Feuerwehr, die auf Ersatz für ihr Löschfahrzeug wartet, soll dieses im kommenden Jahr erhalten. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist im Entwurf für dieses Jahr festgehalten.

Auch die SG-Umlage soll in diesem Jahr nur um die vereinbarten 2,5 Prozent steigen. Das entspricht einer Summe von einer Million Euro. kp