„Keine vierte Baustelle“: Walsroder Bürgermeisterin gegen IGS

Im Stadtrat äußerte sich Helma Spöring zum Thema IGS. © Müller

Die Integrierte Gesamtschule ist Thema im Walsroder Stadtrat. Spöring bittet um Beteiligung bei Beschlussfassung.

Walsrode – Selten hat man Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring so angestrengt und konzentriert erlebt, wie auf der Ratssitzung am Dienstag in Walsrode. Sie teilte ihre Ansicht zur IGS im Heidekreis mit. „Wir fordern den Landkreis auf, erst einmal die drei schulischen Baustellen in Walsrode zu beseitigen und nicht noch eine vierte zu errichten“, sagte sie.

Die Bürgermeisterin wies zunächst auf eine erfreuliche Entwicklung hin. „Unser Haushalt 2023 ist zwischenzeitlich vom Landkreis genehmigt“, sagte sie. Bei den Gewerbesteuereinnahmen liege die Stadt mit 24,99 Millionen Euro rund 3,3 Millionen über dem Planungsansatz. „Der Landkreis kann sich freuen, dass die Kreisumlage üppig ausfallen wird.“ In den letzten vier Jahren habe der Kreis rund 80 Millionen Euro Kreisumlage erhalten, machte Spöring deutlich. Walsrode sei damit die größte Nettozahlerin des Landkreises und trage rund 25 Prozent des Aufkommens an Kreisumlage

„Da darf meines Erachtens die Forderung erlaubt sein, dass der Landkreis mit diesem Geld seinen Aufgaben auf dem Gebiet der Stadt Walsrode zunächst einmal nachkommt, bevor weitere Baustellen eröffnet werden. Denn Baustellen hat der Landkreis hier zur Genüge.“ Spöring nannte die OBS Bomlitz, das Gymnasium und das Schulzentrum.

Die Stadt habe sehr schnell auf den Vorschlag des Landrates einer IGS Böhmetal reagiert und auf das Niedersächsische Schulgesetz verwiesen. „Es sind nicht nur pädagogische Gründe. Es wird ganz sicher keine Änderung des Paragrafen 106 zu den Grundsätzen der Kommunalverfassung und Grundsätzen der Raumordnung geben.“

Der Landrat sei um eine Beteiligung der Stadt Walsrode vor der Beschlussfassung gebeten worden, damit sich die Gremien mit den Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung auf die Stadt Walsrode befassen könnten. Dies sei bisher nicht erfolgt. Es habe persönliche Gespräche zwischen Grote und Spöring gegeben, diese ersetzten nicht die Gremienbeteiligung. Der Kreisverband des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes habe stellvertretend für die Kommunen gefragt, wie sich der Landrat die Beteiligung vorstellt, denn alle Kommunen mit Oberschul-Standorten fühlten sich betroffen.

Eine weitere Fragestellung sei die Elternbefragung, auf die die Stadt Walsrode hingewiesen habe. Warum sei eine Elternbefragung für eine IGS in der Stadt Walsrode mit rund 300 Kindern pro Jahrgang notwendig, in der Stadt Bad Fallingbostel mit rund 110 Kindern pro Jahrgang aber nicht? Wer glaube ernsthaft an eine Zustimmung von mindestens 96 von 110 Elternpaaren in Bad Fallingbostel? „Ich halte fest: Es interessiert in Teilen der Kreispolitik weder die Meinung der Eltern noch die der betroffenen Kommunen.“

Spöring fuhr fort: „Ich kann die Kostenschätzungen nicht nachvollziehen. Es sind viel höhere Beträge für die IGS-Lösung Bad Fallingbostel einzuplanen. Meine Frage an den Landrat und die Kreispolitik ist: Wann werden die Raumprobleme am Gymnasium Walsrode gelöst und was passiert auf welcher Zeitschiene mit dem alten Schulzentrum? Mit Ausnahme von 500 000 Euro Planungskosten gibt es, für mich zumindest nicht erkennbar, keine veranschlagten Haushaltsmittel für diese beiden Baustellen.“

Nach ihrem Kenntnisstand liege für das alte Schulzentrum ein Grobkonzept vor, so Spöring. Allen Bauexperten sei bewusst, dass das Gebäude in den nächsten zwei Jahren grundsaniert werden müsse, ansonsten sei der Abriss zu veranlassen. „Es ist auch klar, dass niemand für sieben oder neun Millionen Euro das alte Schulzentrum sanieren kann, um dort für die Oberschule Raum zu schaffen.

Nach der Koalitionsvereinbarung solle es Oberschulen leichter ermöglicht werden, sich in eine IGS umzuwandeln. „Hier empfehle ich, den Blick in andere Landkreise zu werfen. In der Region Hannover gibt es wenige Oberschulen, dort ist die IGS zur Regelschule geworden. Ebenso im Landkreis Schaumburg.“