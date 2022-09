Schreckensszenario Deichbruch bei Rethem

Von: Christel Niemann

Immer wieder bot die Übung imposante Bilder: Am Sommerdeich erstreckte sich die Kolonne der Einsatzfahrzeuge über mehrere Hundert Meter. © Niemann

Katastrophenszenarien an der Aller bei Rethem. Nach schweren Regenfällen drohen die Deiche zu brechen. Menschen müssen evakutiert, die Schutzdämme gesichert werden. 500 Menschen sind im Einsatz und geben alles - bei einer zweitägigen Übung.

Rethem – Es war eine der größten Übungen, die in jüngster Zeit im Landkreis Heidekreis durchgeführt wurden. Am vergangenen Freitag und Sonnabend wurde an mehreren Deich-Brennpunkten in der Samtgemeinde Rethem der schlimmste Fall geübt – drohende Deichbrüche. Auch im Kreishaus in Bad Fallingbostel wurde der Ernstfall geprobt und vom Katastrophenschutzstab und Technischer Einsatzeinleitung mit einem Stab der betroffenen Kommune das Einsatzgeschehen delegiert. „Wir wollen mit diesen Übungs-Szenarien erreichen, dass im Ernstfall alle Vorgänge so gut wie möglich aufeinander abgestimmt sind. Das ist eines der primären Ziele bei Übungen dieser Art“, sagte Ralf Bahlo, Geschäftsführer Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Die gefährdeten Dämme hielten am Ende zwar doch, aber zeitweilig hat die Hochwasserwelle, die laut Übungsszenario nach tagelangen Regenfällen die Aller hinunter floss, den Deichen insbesondere im Bereich Rethemer Fähre, Altenwahlingen, Kirchwahlingen und Groß-Häuslingen mächtig zugesetzt. Und zwar so sehr, dass sich Landrat Jens Grote in seiner Funktion als Leiter des Katastrophenschutzstabes am frühen Samstagmorgen veranlasst sah, den Katastrophenfall festzustellen: Er veranlasste die Evakuierung von rund 300 Personen aus Altenwahlingen und weiteren 28 Personen aus Kirchwahlingen in die Heidmarkhalle Fallingbostel.

Getreu dem Motto „Übung macht den Meister“ haben dann Heidekreis und Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, THW, Bundeswehr, Polizei, DLRG und DRK sowie Deichverband die Zusammenarbeit bei einem „Großschadensereignis“ unter möglichst realistischen Bedingungen trainiert.

Katastrophenschutz und Technische Einsatzeinleitung delegierten mit einem Stab der betroffenen Kommune das Einsatzgeschehen. © Niemann, Christel

Auch das Befüllen von Sandsäcken will gelernt sein

Die Annahme einer Hochwasser-Krise, weil unkontrollierbare Wassermassen gegen die Deichkrume drückten, die an mehreren Schadstellen von den Einsatzkräften verteidigt werden musste, schien dafür angesichts des Aller-Durchlaufs in der Region naheliegend. Unter die Deichverteidigung fielen vor Ort alle bautechnischen Notmaßnahmen zur Gewährleistung der Deichsicherheit. Primär geübt wurde das am Sommerdeich, unweit von Kirchwahlingen.

Durch bewährte Maßnahmen wie beispielsweise die Aufkadung – eine zeitweilige Erhöhung einer Deichkrone oder eines Hochwasserdamms – sicherten Hilfskräfte den Deich. Als Deichverteidigungsmittel setzten sie Sandsäcke in Verbindung mit speziellen Folien ein und übten sowohl Techniken zur Deichsicherung als auch die richtige und schnelle Befüllung der Sandsäcke. „Nicht optimal befüllte Säcke, die entweder zu leer oder zu voll sind, sind nicht gut einsetzbar“, wusste eine Fachfrau vom THW (Fachgruppe Wassergefahren) zu berichten.

Lagebesprechung am frühen Samstagvormittag. Die Evakuierung von Dorfbewohnern wird besprochen. © Niemann, Christel

Großer Krisenstab im Kreishaus Bad Fallingbostel

Grundlage für die Evakuierungs-Vorbereitung war die fiktive Annahme, dass sich die Gefahrenlage in den Ortschaften Altenwahlingen und Kirchwahlingen zuspitzen könnte, wenn sich nach einem Deichbruch die Aller in die Landschaft ergießen würde. Der Krisenstab im Kreishaus in Bad Fallingbostel musste auch hierfür die Weichen so stellen, dass beide Ortschaften binnen weniger Stunden evakuiert sind. Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen und die notwendigen Verbringung von Haus- und Nutztieren bildeten bei weitere neuralgische Punkte für die ohnehin anspruchsvolle Einsatzplanung.

Am Fährsee waren DLRG-Wasserrettungszug Lüneburger Heide und Taucher aus Fallingbostel und Soltau im Einsatz. © Niemann, Christel

Fazit nach der Übung fällt zufriedenstellend aus

Beim Pressetermin im Kreishaus zur Einsatz- und Gefahrenlage sprach der Landrat von etwa 500 beteiligten Fraquen und Männern an der Katastrophenschutzübung, wobei das Gros bei der Behebung der „Schadstellen“ eingesetzt war. „Die Lage ist ernst, aber noch stabil, doch es ist leider nicht gewährleistet, dass es so bleibt. Der Scheitelpunkt wird nach unseren Berechnungen erst morgen Mittag erreicht“, sagte Grote, der die vom Hochwasser betroffenen Bürger nachdrücklich aufforderte, den Anordnungen der Hilfsorganisationen auf jeden Fall Folge zu leisten.

Nach Beendigung der zweitägigen Übung, zeigten sich die Verantwortlichen überwiegend zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes und sprachen allen Einsatzkräften ihren Dank bei einer gemeinsamen Mahlzeit aus.