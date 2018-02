Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige zum Dorfentwicklungsprozess

Jung und Alt involviert

Rethem - Einiges wird sich im Jahr 2018 in der Samtgemeinde Rethem bewegen. Einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben gab Bürgermeister Cort-Brün Voige in einem Pressegespräch. So sprach er unter anderem die Fertigstellung eines Entwicklungsplans für die Dorfregion von Bierde bis Wittlohe und das Anrufsammeltaxi an.