Chia-Anbau: In Stöcken sprießt das Aztekengold

Von: Klaus Müller

Teilen

Über dem weiten Feld mit Tausenden von Chia-Pflanzen geht ein Regenbogen auf - bald wird es in der blauen Blütenfarbe erstrahlen… © Müller

Landwirt Bernd Scharein startete gemeinsam mit seiner Tochter Rebekka Stünkel vor einem Jahr ein landwirtschaftliches Wagnis, als er einige hundert Gramm Chia-Saatgut in die Erde legte.

Stöcken – Wir wollen wiederkommen, wenn der Chia in seiner vollen Blüte steht, wenn es blau wird über 180 Reihen auf dem 2,5 Hektar großen Feld gleich neben der Bundesstraße 209 bei Stöcken. Die Pflanze duftet heute schon sehr, die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge warten nur noch darauf, dass es wieder ein klein wenig mehr Sonne gibt im Aller-Delta. Auf dem lehmig-sandigen Boden, auf dem Landwirt Bernd Scharein gemeinsam mit seiner Tochter Rebekka Stünkel vor einem Jahr ein landwirtschaftliches Wagnis startete, als er einige hundert Gramm Chia-Saatgut in die Erde legte. „Wir haben versucht, eine Nische zu nutzen“, sagt der 62-jährige Landwirt heute und ist in diesem Jahr mehr denn je davon überzeugt, dass sie erfolgreich sein werden.

Es ist eine Geschichte wie aus 1000 und einer Nacht, mit Schmerz, Verständnis und ganz viel Herz (und soll auch an dieser Stelle nicht schmalzig verstanden sein). Es ist die Geschichte eines Landwirts, der 1998 die einst von seinen Eltern in Stöcken gefundene, und gemeinsam wieder aufgebaute Hofstelle, übernahm. Bernd Scharein packte an, führte eine kleine, gediegene Landwirtschaft, mit Milchkühen, Rindern und Kälbern, baute Getreide und Mais an und lebte gut damit am Rande von Rethem.

Trauerfall und gesundheitliche Probleme

Als dann plötzlich seine Frau starb, als er sich auch noch einer schweren Hüft-Operation unterziehen musste, ging fast gar nichts mehr im Leben des Allerbauern. „Ich konnte nicht ansehen, wie sich mein Vater täglich über die Runden quälte“, erzählt die 26-jährige Rebekka Stünkel. Und „eigentlich wollte ich beruflich etwas anderes machen, aber dann kam die Idee mit dem Anbau von Chia, dieser Pflanze aus dem fernen Mexiko. Ich habe einige Kämpfe mit meinem Vater gehabt, aber schließlich hat er mitgemacht.“

Und heute? Heute kann der Stöckener Landwirt gar nicht aufhören, zu erzählen, wie großartig diese Idee gewesen ist, wie diese Idee seinem Leben neue Perspektiven aufgezeigt hat. Er geht weit in das Feld hinein, zeigt dem Betrachter die Pflanze, die sich durch den starken Regen gut entwickelt hat, schwärmt wie eine Hummel von einem kerngesunden Produkt, das hier entstehen wird.

Rebekka Stünkel ist ein wahrer Tausendsassa, freundlich, sehr angenehm, aber vor allem eine Freundin der jungen Landwirtschaft geworden. Heute arbeitet sie mehrere Tage in der Woche an der Uni in Hannover und forscht an bodenkundlichen Projekten.

Der Regen tat der Pflanze gut

Nach langer Recherche stieß sie schließlich auf die Möglichkeit, Chia in Deutschland anzubauen. „Der Boden bei uns gab mir recht“, sagt sie. Auch wenn im ersten Jahr durch die starke Trockenheit das Ding nach hinten losging und die Ernte sehr mäßig ausfiel, blieb die Familie am Ball. Unterstützt durch Betriebshelfer Manuel Guy aus Westen ging es in diesem Jahr wieder aufs Feld. 2,5 Kilogramm fast schon Mikro-Saatgut musste in die Erde gebracht werden. Schwierig, weil eben die Saat so klein ist. „Aber wir haben mit den Maschinen, die uns zur Verfügung standen, gefummelt, gebaut und probiert.“ Und in vielen Stunden und Tagen wurden diese 180 langen Feldreihen hergestellt. Auch ein uralter Hanomag, den die Ureltern schon gefahren hatten, war im Spiel.

Es wurde trocken auf dem Feld, auch für die Chia-Pflanze, die gern Wasser gebrauchen kann. „Aber der Regen hat uns gerettet. Die Pflanze ist aufgestanden und hat sich auch gegen die Melde durchsetzen können. Auch wenn wir zu dritt über Wochen stundenlang in den Reihen unterwegs waren, um das lästige Kraut herauszuziehen.“ Bald wird pure Blütenzeit sein. Die Insekten werden kommen, wenn es wärmer wird. Und im Oktober soll es dann mit der Ernte losgehen. Die Pflanzen werden gedroschen. Danach muss die Saat aufwändig getrocknet werden. „Wir haben zunächst gemeinsam einen Wagen kompliziert mit Vlies ausgekleidet und darunter Paletten gelegt, damit Luft von unten rankommt. Anschließend haben wir in einer Trocknungskabine eines befreundeten Autolackierers versucht, die Samen zu trocknen. Leider hat dies nicht funktioniert, da durch das Vlies einfach keine Luft von unten gekommen ist. Erst dann haben wir Kontakt zu dem Landwirt hergestellt, der unter anderem auch Pfefferminze anbaut. Er hatte selbst den Einfall mit dem Netz, mit dem man die Trocknungskiste ausgelegt hat und dieser hat dann auch den Rest für uns erledigt.“

„Wir schaffen das“, ist die junge Stöckenerin mit Herz überzeugt, als wir bei einem leckeren Fruchtkuchen mit Chia-Samen im alten Bauernhaus zusammensitzen. „Ich glaube, es ist eine große Chance für uns, etwas anderes auf dem Markt anbieten zu können.“ Auch Vater Bernd ist mittlerweile voll auf ihrer Linie. Zwar musste er durch seine Hüftoperation die Kühe abgeben, aber das „Ding mit dem Chia“ macht er weiter. Und geht wieder auf das große Feld hinaus, das dem Stöckener Landwirt ans Herz gewachsen ist.