Imponierende Leistung und der Geist von Weihnacht

Spätestens seit dem Auftritt des Verdener Domgymnasiums in der Kirche zum Heiligen Kreuz in Kirchwahlingen verspürt man so etwas wie den Geist von Weihnacht. Auch wer diesmal das Konzert miterlebte, konnte sich der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung nicht entziehen. Die Verdener hatten zum ersten Mal ihren jungen Chor mitgebracht und der eine große Anzahl von Verwandten und Freunden, die mit dabei sein wollten. Die vielen Gästen trugen dazu bei, dass die kleinen Kirche voll besetzt war. Die etwa 80 Sänger und Instrumentalisten boten einen imponierenden Auftritt. Es überraschte erneut, was Wolfgang Paulich (Schulorchester), Vanessa Galli (Kammerchor, Foto r.) ), Dietrich Steincke (Nightingales, Foto l.) und Justus Wahlers (Saxophonensemble) aus ihren Schützlingen herausholten. Der lang anhaltende Beifall am Schluss sprach Bände. Die weiteren Konzerte: 12. Dezember, 19 Uhr, im Dom zu Verden, alle Gruppen; 13. Dezember, 20 Uhr, Stiftskirche Bücken, Großer Chor und Orchester, Kammerchor und Sinfonia Piccola; 15. Dezember, 19 Uhr, Kirche Thedinghausen, Großer Chor und Orchester, Blasorchester und Saxophonensemble BÄ/Fotos: Bätje