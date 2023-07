Feuer und Sturm: Herausforderung für die Einsatzkräfte im Heidekreis

Das von einer Ballenpresse verursachte Feuer in Vethem. © Feuerwehr

Die Feuerwehren im Heidekreis blicken auf einen arbeitsreichen Sonntag zurück. Bei Erntearbeiten brannten Geräte und die Gewitterzelle sorgte für umgestürzte Bäume.

Heidekreis – Hinter den Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis liegt ein einsatzreicher Sonntag. Temperaturen über der 30-Grad-Marke, beginnende landwirtschaftliche Erntearbeiten und ein kleineres Unwetter am Abend forderten den ehrenamtlichen Einsatzkräften einiges ab, schreibt Pressesprecher Thomas Klamet.

Kurz nach 14 Uhr wurden die Feuerwehren Munster, Trauen und Oerrel zu einem Flächenbrand im Bereich Kohlenbissen alarmiert. Wenig später mussten die Einsatzkräfte aus Rethem ausrücken, um eine brennende Strohballenpresse zu löschen. Die Feuerwehr Tewel wurde in den Nachbarlandkreis Rotenburg gerufen, um bei einem dortigen Flächenbrand zu unterstützen.

In Vethem geriet am frühen Abend ebenfalls eine Ballenpresse in Brand. Da der Traktorfahrer mit der brennenden Presse noch einige Strecke gefahren war, mussten die Ehrenamtlichen aus Vethem, Südkampen, Nordkampen und Walsrode brennendes Stroh, den brennenden Grünstreifen und auch die Ballenpresse selbst löschen. In Uetzingen brannten circa zehn Quadratmeter Grünabfall.

Am späten Abend kam die angekündigte unwetterartige Gewitterzelle im Heidekreis an und brachte Wind und Starkregen mit sich. Gemäß des Sicherheitskonzeptes des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren wurden die Jugendlichen in die Heinrich-Kemner-Halle gebracht und warteten die Gewitterzelle ab. In der Zwischenzeit gingen die Feuerwehren Krelingen, Altenboitzen, Fulde, Westenholz, Honerdingen, Bommelsen und das Technische Hilfswerk (Ortsverband Fallingbostel-Walsrode) in den vorgeplanten Einsatz über und sicherten die Bauten und Zelte auf dem Lagergelände mit weiteren Zurrmitteln, Bodenheringen und Sandsäcken. Nach Durchzug der Gewitterzelle wurde das Lagergelände ausgeleuchtet, damit alle Teilnehmenden in der Dunkelheit sicher zurück in ihre Zelte kommen konnten. Es waren keine Schäden zu vermelden.

Auch einige Bäume hielten den Windböen nicht stand und stürzten um. So mussten die Feuerwehren Walsrode, Langeloh, Steinbeck und Bomlitz ausrücken, um Verkehrshindernisse zu beseitigen.

Gegen 23 Uhr kam es in Insel zu einem größeren Feuer im Unterholz, das zügig gelöscht wurde.