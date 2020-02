Den Heidekreis würdig vertreten

Kreisschützenverband verabschiedet Hans-Heinrich Wussow und Andreas Müller

+ Rosen für Hans-Heinrich Wussow (rechts) und den als Kreismusikleiter verabschiedeten Andreas Müller gab es von den Musikern des Kreisspielmannszuges. Fotos: Röttjer

Walsrode – „Immer wieder und jeden einzelnen Tag. So lautet meine Antwort auf die Frage, ob ich das alles noch einmal machen würde.“ Das betonte der aus seinem Amt als Vorsitzender des Kreisschützenverbandes Fallingbostel scheidende Hans-Heinrich („Heini“) Wussow aus Rethem bei der Delegiertentagung in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel. Nach 18-jähriger Amtszeit hat Thomas Kramer den Vorsitz des KSV übernommen, der wegen eines Klinikaufenthalts nicht anwesend sein konnte.