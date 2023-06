Heidekreis: Erst gute Ergebnisse, jetzt drohen Trockenschäden

Kreislandwirt Jochen Oestmann (r.) und Landvolk-Geschäftsführer Henning Jensen (l.) stellten die aktuelle Lage der Landwirtschaft im Heidekreis vor. Sie trafen sich in Vierde auf der Straußenfarm von Marcel Hambruch. © Müller

Kreislandwirt Jochen Oestmann und Geschäftsführer Henning Jensen informierten zum Stand der Früchte im Heidekreis.

Vierde – Der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes Lüneburger Heide, Jochen Oestmann aus Rethem, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Situation seiner Berufskollegen spricht. „Ja, man muss heute schon ein klein wenig irre sein, wenn man Landwirt in unserem Land ist“, sagte er. Oestmann betreibt Schweinemast. „Es wundert mich immer wieder, mit welchem Engagement unser Nachwuchs in den Beruf einsteigt, neue Ideen entwickelt und das Image mit ständigen Aktionen zu verbessern versucht.“

Landwirt heute sei mehr als schwer, „der ständige Papierkram wächst, die Kosten für aufwändige Technik auch um zig Prozent. Und trotzdem haben wir ein gutes letztes Wirtschaftsjahr verzeichnen können.“ Oestmann spricht in manchen Bereichen sogar von fantastischen Ergebnissen. Und stellt klar und deutlich heraus: „Wir sind beim Mais das Epizentrum in Deutschland, wir produzieren nachhaltig Strom. Besser geht es heute nicht.“

Oestmann wendet sich in diesem Zusammenhang auch gegen mehr Windräder im Heidekreis und unterstützt damit die Aussagen der Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring, die hier seit langem klare Akzente setzt. „Wir dürfen mit solchen Maßnahmen nicht ganze Dörfer auseinanderreißen.“

Das Gespräch findet auf dem Straußenhof in Vierde bei Bad Fallingbostel statt. Es hat in der Nacht endlich einmal wieder geregnet, fünf Liter sind heruntergekommen. Die Natur, in der erste Trockenschäden auftauchen, atmet durch.

Oestmann spricht von einem bisher ungewöhnlichen Jahr für die Landwirte, die wegen eines sehr feuchten und kalten Frühjahrs erst spät ihre Kartoffeln einbringen konnten. Mit dem Getreide lief es besser. „Aber nun haben wir vier Wochen keinen Regen gehabt. Wir brauchen unbedingt in den kommenden 14 Tagen 20 bis 25 Liter Wasser pro Quadratmeter, damit die Schäden nicht noch größer werden“, sagte der Kreislandwirt. Vor allem der Mais befinde sich jetzt in einer wichtigen Wachstumsphase, da brauche es Feuchtigkeit und Wärme. Der erste Grasschnitt dieses Jahres sei sehr gut ausgefallen. Nun machten sich die Landwirte Sorgen, dass sie am Ende der Saison trotzdem nicht genug Futter für ihre Milchkühe haben könnten und zukaufen müssten.

„Es ist ein sehr schwieriges Jahr, auch durch die weltpolitische Entwicklung“, kam Oestmann auf die wirtschaftliche Entwicklung zu sprechen. Das vergangene Jahr sei, was die Erträge angehe, sehr gut für die Landwirte ausgefallen. Die Kosten für Technik und Löhne seien aber stark gestiegen. Zu rechnen sei unter anderem mit Preissteigerungen bei den Kartoffeln. „Weil wir in Deutschland einfach ausverkauft sind.“ Teurer müssten auch Zuckerrüben (bis zu 40 Prozent) werden, um einigermaßen Ertrag abzuschöpfen. „Ferkelerzeuger gibt es kaum mehr in Deutschland. Hier hat die Landwirtschaft ein Problem, das sich durch das ganze Land zieht.“ Sie müssten nachkaufen.

„Die Landwirtschaft ist bereit, mit den aktuellen Themen mitzugehen“, so Oestmann. Er hoffe auf noch mehr Kooperation mit der Politik. mü