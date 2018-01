Heidekreis auf der Internationalen Grüne Woche

Heidekreis - Der Heidekreis präsentiert sich vom 19. bis 28. Januar zum siebten Mal gemeinsam mit der Erlebniswelt Lüneburger Heide auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Diesmal zeigen sich die Niedersachsenhalle und der Messestand 114 des Heidekreises im neuen modernen Design.

Lebhafte farbenfrohe Bilder wecken Sehnsucht und Freude auf die Lüneburger Heide. Moderne digitale und internetbasierte Darstellungen mit Touchscreens ermöglichen weitreichende und spezielle Informationen rund um die Freizeitangebote der Region, so der Heidekreis in einer Pressemitteilung. Die Dichte an Freizeit- und Familienparks sei die größte in Mitteleuropa.

Diese Vielfalt fasst eine Informationsbroschüre zusammen, die die Erlebniswelt Heidekreis erstmals auf der IGW vorstellt. Im Fokus der Messepräsentation steht die Heidelandschaft, die Aktivurlauber mit vielfältigen Möglichkeiten wie Wandern, Radfahren und Wasserwandern lockt und, in diesem Jahr im Vordergrund, mit Pferdesport. Über den Naturgenuss, der Reiter und Pferde in der Heide erwartet, informiert ein neuer Prospekt, und das Holzpferdchen „Mona“ steht geduldig am Heidekreisstand für ein stilechtes Foto mit Messegästen bereit.

Unterstützung der Majestäten des Heidekreises

Neben den modernen Anziehungspunkten sind den Akteuren das Brauchtum und die Tradition wichtig. So freut sich das Standpersonal über die tatkräftige Unterstützung der Majestäten des Heidekreises. Die Heide-, Ernte-, Wein- und Blaubeerkönigin und der Kartoffelkönig sind an verschiedenen Tagen am Stand und auf der Bühne zu finden. Auf sympathische Art berichten sie von ihrer Heimat und ihrem Ehrenamt.

Der Messestand ist mit Mitarbeitern des Heidekreises, der Erlebniswelt Lüneburger Heide, der Touristinformationen und den Landfrauen fachlich gut besetzt, um die vielfältigen Fragen der Messegäste zum Heidekreis und seinen Attraktionen beantworten zu können. Auch Braumeister Bernd Meyer mit seinem „Schnuckenbräu“ ist wieder mit dabei. Prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft des In- und Auslandes, die sich auf der Grünen Woche informieren, werden erwartet. Besonders aber freut sich das Team auf Besucher aus der Heide.

Weitere Informationen zur Grünen Woche und zur Niedersachsenhalle gibt es im Internet.