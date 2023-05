„Haus Cara Vida“ in Rethem nähert sich Fertigstellung

Von: Florian Adolph

Es lässt sich bereits gut erkennen, wie die Seniorenresidenz nach der Eröffnung 2024 aussehen könnte. © Adolph

Die neue Seniorenresidenz in Rethem nimmt langsam Gestalt an.

Rethem – Die Wände sind von außen zwar noch kahl, ihnen fehlt die Farbe und die Scheiben sind mit blauen Folien beklebt. Auch steht das Gelände voll mit Paletten von Baumaterialien und Containern. Dennoch, wie die Seniorenresidenz in Rethem aussehen wird, kann man inzwischen schon sehr gut erkennen.

Aus dem Innern dringen die Baugeräusche. „Haus Cara Vida“, soll es heißen, das Lebens- und Gesundheitszentrum, wie die offizielle Bezeichnung lautet. Am 28. Juni 2022 begannen die Arbeiten – vor fast einem Jahr. Ein guter Zeitpunkt, sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.

Der Eigentümer der Immobilie und gleichzeitig Bauherr, die Firma Cureus, lässt auf Anfrage verlauten, dass der dreigeschossige Rohbau fertiggestellt sei und die Arbeiten an der Außenfassade sich langsam ihrem Ende zuneigen. Auch sämtliche Fenster sind bereits verbaut. Das Dach sei dicht und somit seien im Inneren des Gebäudes „die Ausbauarbeiten derweil über alle Gewerke in vollem Gange“, heißt es in der Mitteilung von Christoph Wilhelm von der Unternehmenskommunikation.

92 Einzelzimmer, Tagespflege und vieles mehr

Soll heißen, es wird sich im Innern des Baus um Putz und Bodenbeläge gekümmert, Rohre und Elektronik werden eingebaut sowie die Sanitäranlagen und die Küche eingerichtet. An einigen Stellen werden vielleicht auch schon Maler und Tapezierer ihrer Arbeit nachgehen, so Wilhelm.

Die verschiedenen Arbeiten verlaufen dabei parallel, damit sie schnell fertig wird, die Seniorenresidenz. Zum Herbst hin sollen sich dann noch Arbeiten an den Außenanlagen anschließen.

Eine Fertigstellung zum Jahreswechsel mit anschließender Übergabe an den Betreiber WH Care zum Jahresbeginn 2024 sei das Ziel und bisher laufe die Arbeit ganz nach Plan, so das Schreiben der Cureus.

Nach Fertigstellung wird das „Haus Cara Vida“ 92 barrierefreie Einzelzimmer bieten, eine Tagespflege mit 20 Plätzen und fünf Service-Wohnungen. Laut den Plänen von Cureus soll das fertiggestellte Gebäude dann auch ein öffentliches Restaurant, einen Friseur und Fußpfleger, eine Bibliothek, Wäscherei, Therapieräume sowie ein Pflegebad beherbergen. „Damit die Rentner die Sachen, die sie dringend brauchen direkt im Haus haben und das Leben somit angenehmer für sie ist“, erklärt Christoph Wilhelm von Cureus. Das Fitnesscenter „Fitness Factory“, wie auch der Rethemer Aldi-Markt, sind ebenfalls gleich nebenan.

„Mit dem Altenpflegeheim wären wir dann gut aufgestellt, hier auf dem Lande“, sagt Samtgemeindebürgermeister Björn Symank. „Wir haben dann die ganze Bandbreite an Pflegeeinrichtungen in Rethem. Die Pflegebedürftigen aus der Gegend können damit auch nahe der Heimat betreut werden.“ Laut Cureus sollen durch den Bau des Seniorenheims außerdem rund 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Somit sei das Altenheim auch ein Wirtschaftsfaktor, sagt Symank.