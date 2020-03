Aus Hallenboden wird Waldweg

Was einst in Rethem als Hallenboden diente, ebnet jetzt schadstofffrei den Weg nach Neumühlen. Foto: Bätje

Böhme/Rethem – Zur Zeit gibt es kein Durchkommen, wenn man von der Bierder Lust (Böhme) nach Neumühlen möchte. Waldarbeiten hatten den Weg am Rande der Böhmeniederung unpassierbar gemacht. Jetzt türmen sich Berge von geschreddertem Beton auf dem letzten Abschnitt, mehrere hundert Meter vor Neumühlen.

Das Material stammt aus dem Egra-Gewerbegebiet, dem ehemaligen Rethemer Toschigelände. Auf einer Fläche von drei Hektar hatte die 2013 von Bürgern und Unternehmern gegründete Gesellschaft Energie- und Gewerbepark Rethem/Aller, kurz Egra, drei Hallen abreißen lassen, um Platz für die Ansiedlung neuer Betriebe zu schaffen. Was nun für den Wegebau genutzt wird, sind die ehemaligen Bodenplatten besagter Hallen.

So ganz ohne Weiteres konnten der geschredderte Beton allerdings nicht verwendet werden, wurde doch einst bei Toschi mit Asbest gearbeitet. Zuerst musste also eine Unbedenklichkeitserklärung her. Doch per umfangreicher Laboruntersuchung konnte die Egra nachweisen, dass der Beton kein belastendes Material enthielt, sondern schadstofffrei ist. „Wir haben da alle Vorschriften eingehalten“, erklärte Böhmes Bürgermeister Gert Jastremski auf Nachfrage. Man hätte sogar noch etwas mehr von dem Zeug gebrauchen können, fügte er mit Bedauern hinzu. „Das hier war der absolut letzte Rest.“

Eine orstansässige Firma wird den Abraum nun verteilen. Er braucht nicht angewalzt zu werden, um mit der Zeit einen festen Untergrund bilden. Radfahrer werden es deshalb in der nächsten Zeit etwas schwerer haben. Mit dem Auto wird der Weg in Kürze jedoch wieder gut befahrbar sein.

Mit schwerem Gerät wird zurzeit auch in Rethem auf dem Egra-Gelände gearbeitet. „Da geht richtig die Post ab“, fasst Geschäftsführer Dieter Moll die Aktivitäten zusammen. Unter anderem entstehen an der Hainholzstraße, der L 157, Zufahrten und Abwasserkanäle.

Ab Mai/Juni möchte die Egra sechs neue Gewerbeflächen mit Größen zwischen 2 500 und 6 000 Quadratmetern zur Pacht oder zum Kauf anbieten, und das voll erschlossen. bä/kp