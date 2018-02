Lady Sunshine and The Candy Kisses im Burghof

Gute-Laune-Nachmittag

+ © Bätje Uwe Tack, Annika Völlering und Jan Hupe im Burghof. © Bätje

Rethem - Lady Sunshine and The Candy Kisses bezeichnen sich auf ihrer Homepage als Deutschlands authentischste Band der 50er-Jahre. Es handelt sich um eine Band, die stark auf ihre fünf Stimmen setzt. Allerdings fehlte in Rethem die erkrankte Sonja Falke. Ihren Part übernahm „Little Miss Sunshine“ Annika Völlering. Mit ihrer klaren und hellen Stimme begeisterte sie die Zuhörer.