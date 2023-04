Großes Rethemer Engagement in Stein gemeißelt

Teilen

Zur Enthüllung des Gedenksteins trafen sich Rethemer Bürger und nutzten die Gelegenheit auch für einen Rückblick auf die Geschichte. © bätje

Die Stadt Rethem erinnert an verdiente Mitbürger. Ihre Leistungen sollen nicht nicht vergessen werden.

Rethem – „In der heutigen, schnelllebigen Zeit stößt ein regelmäßiges Benennen von großen und kleinen Leistungen nur auf wenig Resonanz“, stellte Bürgermeister Frank Leverenz bei der Einweihung eines Gedenksteines im Londypark in unmittelbarer Nähe zum Burghof fest. Nicht so in Rethem – und so fuhr Leverenz fort: „Zum Glück hatten und haben sich in Rethem immer wieder Menschen gefunden, die sich für die Gemeinschaft einbringen oder gebracht haben. Drei haben sich dabei besonders hervorgetan.“

Einer war mit vor Ort, gab sich angesichts der Auszeichnung bescheiden. „Mein Name hätte eigentlich gar nicht auf der Inschrift erscheinen dürfen“, so August Jahns. Schließlich sei eine solche Auszeichnung doch gewöhnlich nur Verblichenen vorbehalten.

Und überhaupt war es mit dieser Inschrift so eine Sache: Oft heiße es: aus den Augen aus dem Sinn. Und um dieses zu verhindern, dafür sei die Idee eines „Gedenksteins für außergewöhnliche Personen“, Menschen, die für die Stadt Rethem etwas geleistet hätten, gedacht. Sie sollten in besonderem Maße geehrt werden.

Doch welche Maßnahme, welcher Rahmen scheint am geeignetsten, um einen Namen im Gedächtnis zu erhalten? „Da fielen mir die Worte ,wie in Stein gemeißelt ein’, so Jahns. Gesagt getan, und so wurde das Vorhaben erneut tatkräftig von Jahns, der den Stein stiftete, unterstützt.

Doch wer gehört auf den Stein? Neben Jahns fiel schnell der Name Wilhelm Richter, an den auch das „Richtersche Haus“ in der Kirchstraße, ein Domizil für Senioren und Seniorinnen, erinnert. Jahns blätterte indes weiter in der Geschichte, und wurde fündig: So richtig ins Rollen geriet die Idee des Gedenksteins dann, als dem Archivar und Historiker Jahns das Protokoll eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 1896 in die Hände gefallen sei. Aus dem Schreiben ging hervor, dass dem damaligen Landrat Adolf Heinrichs die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rethem verliehen worden sei. Aus welchem Grund, war nicht so richtig in Erfahrung zu bringen. Man brachte den Landrat mit dem Bau der Brücke über den Fährsee in Verbindung, für die er sich ganz besonders eingesetzt haben soll. Mehr ist hingegen über Wilhelm Richter bekannt: Er erhielt die Auszeichnung für seine Tätigkeit als Archivar.

August Jahns, 97 Jahre alt, hat sich zeit seines Lebens um die Geschichte der Stadt Rethem gekümmert, Augenzeugen für Gespräche in der Schule aufgespürt, Bilder gehortet und Schriften archiviert, zum Teil gemeinsam mit Rethems ehemaligem Stadtschreiber Wilhelm Steffens, der ebenfalls einen großen Fundus an historischem Material hinterlassen hat.

Der Gedenkstein wurde in

Anwesenheit zahlreicher Rethemer aus Wirtschaft und lokaler Politik, aber auch Freunden und Verwandten enthüllt. Diese besondere Aufgabe durften die Urenkel von August Jahns, Jonas und Hannes, vornehmen. Bei einem anschließenden Sektumtrunk ergab sich Gelegenheit, Rethems Ehrenbürger weiter zu befragen, aber auch zu einem Plausch mit Freunden, Bekannten und Verwandten. Jahns selber wird seine Tätigkeit nicht weiter ausüben, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. „Vielleicht haben ja meine Urenkel einmal Lust, die Arbeit fortzusetzen“, flachste er. Die sind allerdings noch im Vorschulalter und äußerten sich noch nicht dazu – aber wer weiß, was ihnen mit in die Wiege gelegt wurde? bä