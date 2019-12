Großartige Frauen zu Gast im Rethemer Burghof

Rethem – Der Burghof-Verein präsentiert Anfang des neuen Jahres gleich zwei mitreißende Frauen, zusammen mit ihren Bands. Der Vorverkauf für beide Konzerte hat bereits begonnen.

Los geht es am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr, mit der begnadeten amerikanischen Jazz-, Blues- und Gospelsängerin Sydney Ellis, die mit ihrer großartigen Stimme und Ausstrahlung zusammen mit ihrer Band „The Midnight Preachers“ für einen Abend voller Gefühle sorgen wird. Ellis gab seit 1995 mehr als 1200 Konzerte in 27 Ländern. „Die Band, bestehend aus Sydney Ellis (Gesang), Christoph Zeitner (Schlagzeug), Doc Ellis (Bass), Christian Jung (Klavier) und Hugo Scholz am Tenorsaxophon wird das Publikum mit seinen mitreißenden, berührenden und aus tiefster Seele kommenden Songs begeistern“, heißt es in der Einladung des Burghof-Vereins. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Seit fast vier Jahrzehnten begeistert und fasziniert die gebürtige Französin Lydie Auvray mit ihrer Musik und ihrem Akkordeon-Spiel das Publikum. Am Freitag, 13. März, um 20 Uhr, kommt sie mit ihrem Trio (Eckes Malz: Klavier, Percussion; Markus Tiedemann: Gitarren) in den Rethemer Burghof. Genauso wie die lauten und schnellen Musikstücke liebt sie die leisen Töne, die feinen Dialoge mit der Gitarre, die Zwischentöne mit dem Klavier. In diesem Trio-Programm erleben die Zuschauer das Zusammenspiel von zwei oder drei Instrumenten und auch reine Solo-Darbietungen mit dem Akkordeon. Im Programm, das fast ausschließlich aus eigenen Kompositionen besteht, finden sich die typischen „lydiesken“ Walzer und Tangos, gehaltvolle, berührende Lieder in französischer Sprache, deren Inhalt die Künstlerin charmant erläutert, und auch Weltmusik im weitesten Sinne – mal lyrisch-melancholisch, mal rhythmisch-feurig. Karten im Vorverkauf kosten 22, an der Abendkasse 25 Euro.

Karten für beide Konzerte gibt es in Rethem bei Mode Wulff und im Hol'-Ab-Getränkemarkt sowie in Walsrode in der Heine-Buchhandlung und bei Völxen.