„Es gibt Luft, noch mehr zu machen“

Rethem – „Der Rethemer Burghof ist ein absoluter kultureller Leuchtturm.“ Das betonte Stadtdirektor Cort-Brün Voige in einem Pressegespräch. „Und das soll auch so bleiben.“

Zuletzt hatte es viel Unruhe und Unsicherheit in der Allerstadt und umzu gegeben, wie es künftig mit dem Burghof weitergeht. Grund ist der zum 30. Juni auslaufende Betriebsführungsvertrag. Der Burghof-Verein wird sich danach nicht mehr um Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes kümmern. Das werde Aufgabe der Stadt, erzählte Voige. Ein entsprechender Beschluss werde in der nächsten Ratssitzung (heute, 27. Juni, 18.30 Uhr, im Burghof) gefasst.

Der Stadtdirektor blickte zurück und sagte, dass das Gebäude für eine Summe von 3,15 Millionen Euro von der Stadt Rethem errichtet und 2006 in Betrieb genommen worden sei. Für diese Investition habe die Stadt Zuschüsse in Höhe von 1,49 Millionen Euro erhalten. Der Restbetrag sei über Darlehen und Kassenkredite finanziert worden. „Seither wird der Burghof mit großem Erfolg von äußerst engagierten Menschen des Burghof-Vereins betrieben“, lobte der Verwaltungschef.

Ausdrücklich wies Voige darauf hin, dass der Burghof als kulturelles Zentrum und nicht als Gebäude für private Veranstaltungen konzipiert worden sei. Das gäben die Räumlichkeiten nicht her. Dafür würde beispielsweise eine Küche benötigt.

Die Stadt mit ihren rund 2400 Einwohnern finanziere das Kulturzentrum, auch für die vielen auswärtigen Gäste, jährlich mit circa 160 000 bis 200 000 Euro.

Seit einiger Zeit werde das Thema Lärmbelästigung, die aus dem Betrieb des Burghofes resultiere, diskutiert. „Hier werden oft Ursache und Wirkung verwechselt“, so Voige. Der an den Burghof angrenzende Bereich sei als reines Wohngebiet ausgewiesen. Neben der Seniorenwohnanlage gehörten dazu Gebäude an der Sackstraße. „Darauf basierend wurde seinerzeit für die Altenwohnanlage ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt und vom Stadtrat beschlossen.“ Nur eine bestimmte Lärmemission, die sich nach der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bemesse, dürfe auf das Wohngebiet einwirken, unerheblich, wann die Gebäude errichtet worden seien. „Dieser Sachstand war allen Beteiligten beim Bau des Burghofes bekannt. und ist auch entsprechend von der Baugenehmigungsbehörde deutlich in der Baugenehmigung bezeichnet.“ Dass die Bestimmungen einzuhalten seien, sei insbesondere gegenüber den jeweiligen Vorständen des Burghof-Vereins offen kommuniziert worden. Ein Bauantrag sei bei einem bestehenden Bebauungsplan beim Landkreis als Genehmigungsbehörde zu stellen und von dort zu genehmigen. Die Stadt Rethem habe keinen unmittelbaren Einfluss, erläuterte Voige. Auf die Einhaltung der TA Lärm könne sich jeder Bewohner, aktuell und künftig, im angrenzenden reinen Wohngebiet berufen. Die Grenzwerte seien 55 Dezibel tagsüber und 40 Dezibel nachts. Das Problem seien grundsätzlich nicht die Beschwerden der Anwohner, sondern die nicht genehmigte Nutzung in Form von Familienfeiern im Burghof, die nach 22 Uhr enden, betonte Voige.

Es gebe allerdings eine Ausnahmeregelung für seltene Ereignisse in Freizeitanlagen. Diese gelte an 18 Tagen und Nächten an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden. „Der gesamte kulturelle Betrieb kann so weiterlaufen wie bisher“, sagte der Stadtdirektor. „Die hervorragende und anerkannte Arbeit von Gudrun Fischer-Santelmann kann unverändert und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Es gibt sogar Luft, noch mehr zu machen.“ Auch wichtige Großveranstaltungen wie das Silvester-Feuerwerk oder Vereinsjubiläen seien durch die Bestimmungen der TA Lärm freigestellt. Das sonntägliche Kaffee- und Kuchenangebot der Landfrauen und alle Veranstaltungen, die tagsüber stattfänden und bis spätestens 22 Uhr endeten, seien durch die aktuellen Regelungen abgesichert. Der Burghof sei nie als eine Art Dorfgemeinschaftshaus geplant gewesen.

„Um die Bestimmungen der TA Lärm einzuhalten, bleibt damit unter den aktuellen Rahmenbedingungen einzig die Lösung, die Nutzung für das Kulturzentrum Burghof dem beim Bau vorgesehenen und vom seinerzeitigen Rat beschlossenen Konzept anzupassen. Private Veranstaltungen, die nach 22 Uhr enden, wird es damit in Zukunft grundsätzlich nicht mehr geben“, so Voige.

„Das gesamte weitere Angebot des Burghofes wird selbstverständlich weiterhin in voller Breite zur Verfügung stehen – dank eiens überaus engagierten und motivierten Teams im Vorstad des Burghof-Vereins. Darüber hinaus wird sich die Verwaltung ab 1. Juli stärker als bisher einbringen.“ Von diesem Tag an werde die Verantwortung für das Gebäude vom Verein an die Stadt Rethem übertragen. sal