Traurige Erntebilanz: „Gestern vertrocknet, morgen abgesoffen“

Von: Klaus Müller

Teilen

Die Getreideernte wird durch den starken Regen der letzten Zeit weitaus schlechter ausfallen als 2022, sagt Landvolk-Geschäftsführer Werner Maaß aus Marxen. © Müller

Die Getreideernte im Heidekreis wird schlechter ausfallen als 2022, das scheint schon jetzt klar.

Heidekreis/Häuslingen – Otto Fröhlich, Land- und Deichwirt an der Aller in Häuslingen, kennt sein Revier über Jahrzehnte genau. „So viel Regen wie wir in diesem Juli bisher gehabt haben, hat es selten in den vergangenen Jahren an dem Fluss gegeben. Allein in den letzten sieben Tagen seien acht Millimeter gefallen.“ Die Aller selbst reagiere darauf allerdings noch, wie Fröhlich sagt, „sehr verhalten“.

An der Allerbrücke bei Rethem wurden am Montagmorgen 86 Zentimeter gemessen. Immerhin ist der absolute Tiefstand des Flusses längst überwunden. Für die Landwirtschaft heißt es wieder einmal, so Fröhlich in einer sehr markanten Feststellung „gestern sind wir noch vertrocknet, morgen saufen schon ab“.

Landvolk-Geschäftsführer Werner Maaß sieht schwierige Zeiten auf das Getreide zukommen. Dadurch, dass es durch das sehr warme Wetter schon fast erntereif war, dann sich aber immer wieder dem teilweise schon Starkregen in der Region – Beispiele gab es in den letzten Tagen genug – beugen musste, werde der Ertrag nicht so gut wie im vergangenen Jahr ausfallen.

„Auch wenn der Wald den Regen gut gebrauchen kann, für die Getreide- und Raps- Ernte ist er denkbar ungünstig.“ Die Wintergerste sei noch vor dem Regen abgeerntet.

Wochenlanger Regen und feuchtwarme Luft lassen vor allem den Roggen, der lange erntereif, aber zu nass sei, am Halm keimen und wieder auswachsen.

Das sei das Schlechteste, was passieren könne. „Wir brauchen einige Tage warmes, trockenes Wetter, besser mit ein wenig Wind, damit überhaupt mit der Ernte begonnen werden kann.“ Der Roggen werde von minderster Qualität sein, muss zusätzlich kostenintensiv getrocknet werden und fällt als Brotroggen aus. Also nur ein Tierfutter.

Der Raps leide ebenfalls. Die Schoten, in denen die Rapskörner liegen, werden abwechselnd nass und trocken, sie platzen dann auf und die Rapskörner fallen auf den Boden, wo sie nicht mehr zu ernten sind. Der Weizen wird am Halm zunehmend grau bis schwarz, Schimmel setze ein, auch das werde nur schlechte Qualität geben. Beim Hafer und der Sommergerste sieht es ähnlich aus, allerdings ist der Anbau sehr zurückhaltend. Hauptfruchtarten seien Roggen, Weizen und Raps. Dennoch auch diese Woche sei anhaltend Regen angesagt, prognostiziert der Landwirtschaftsexperte. Die Ernte werde sich weiter verzögern. Bei den Kartoffeln könne bei diesem feucht-warmen Wetter nicht auf Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkrankheiten verzichtet werden.

Allein der Mais profitiert von Wärme und Regen. Die Kolben würden sich gut entwickeln. Hier hofft Maaß noch auf die entsprechenden Erträge. Was auch noch gut werden könnte in diesem Jahr, wäre eine dritte Maat der Gräser. „Auch für eine voraussichtlich schlechte Ernte brauchen wir zwei Wochen warmes Hochdruckwetter, was bislang nicht in Sicht ist.“ Fazit: Getreide und Rapsernte werden in diesem Jahr voraussichtlich schlecht ausfallen. mü