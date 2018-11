Laubhark-Aktion im Rethemer Londypark / „Grüne Damen“ suchen Zuwachs

+ Treffen am Burghof: Mit Laubharken ausgerüstet ging es zum Arbeitseinsatz im Burghof. Als Belohnung gab es mittags eine deftige Suppe. - Foto: Fred Raczkowski

Rethem - In einer Gemeinschaftsaktion von Stadt, Bürgerinnen und Bürgern sowie der Arbeitsgemeinschaft „Grünes Rethem“ wurde am Samstag im Londypark Laub geharkt. Dabei ging es den Initiatoren vor allen darum, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. „Gemeinsam für eine lebendige Stadt“ solle gehandelt werden, so Marika Iversen-Daube von der Gruppe „Grünes Rethem“. Es sei zwar nicht die Aufgabe der Bürger, in den öffentlichen Anlagen Laub zu harken, aber sie wollten ein Zeichen setzen: „Denn wir sind ein Teil dieser Stadt und wollen zeigen, dass uns das Stadtbild am Herzen liegt.“