Ein geglücktes Experiment: Steffen Meyer baut Wassermelonen an

Ernte in vollem Gang

+ © Bätje Freut sich über die gute Ernte: Steffen Meyer. © Bätje

„Öfter mal was Neues“, sagte sich Spargelbauer Steffen Meyer aus Kirchwahlingen und überraschte so manchen Einheimischen im vergangenen Jahr mit dem Anbau von Süßkartoffeln. Dieser hat sich inzwischen etabliert, die Nachfrage ist da, folgerichtig erntet er in diesem Jahr erneut Süßkartoffeln in der Allermarsch.