Gegen Massentierhaltung: Klimaaktivistinnen bei Jochen Oestmann in Rethem

Von: Henning Leeske

Jochen Oestmann und Friederike bei der Arbeit im Schweinestall. © privat

Klimaaktivistinnen haben ein Minipraktikum beim Landvolkchef Jochen Oestmann in Rethem absolviert.

Rethem – Schon die T-Shirts der beiden Klimaschutzaktivistinnen Klara und Friederike zeigten die Brisanz des Minipraktikums auf dem Hof von Landvolkchef Jochen Oestmann auf. „Essen ist politisch“, ist dort zu lesen, was natürlich von der Produktion der Lebensmittel bis zur Auswahl des Verbrauchers an der Ladentheke betrachtet werden sollte. Daher machten drei junge Aktivistinnen der Initiative „Wir haben es satt“ ein Kurzzeitpraktikum über drei Tage bei Schweinemäster und Ackerbauer Oestmann in Rethem. Die Idee dahinter: Man lernt sich am besten kennen, wenn man sich gemeinsam die Hände dreckig macht, hieß es bei dem Projekt „Hof mit Zukunft“.

Klara und Friederike stellten sich nach den sehr praktischen Erfahrungen der Diskussion vor der versammelten Fachpresse und der Lokalzeitung. So viel vorweggenommen: „Es fehlt der politische Wille. Da sind wir uns einig“, resümierte Friederike am Ende der Diskussion mit den Landwirten vom Hof Oestmann. Beide Seiten vermissen seitens der Politik den ernsthaften Willen zur ökologischen Umstrukturierung der Landwirtschaft hinsichtlich Tierwohl in der Massentierhaltung oder im Ackerbau. „Die Politik muss dafür sorgen, dass der Verbraucher es sich leisten kann“, brachte es Karla auf den Punkt, weshalb es Bioprodukte immer noch schwer haben, Absatz zu finden. Denn fachlich klärte Jochen Oestmann über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf. Der Schweinemäster mit insgesamt 5500 Schweinen im Bestand habe einen Stall nach Tierwohlstufe 2 und einen weiteren nach Stufe 4. „Wir brauchen für diesen Stall 50 Cent pro Kilo Aufschlag, bekommen aber nur 30 Cent nach Vollkosten“, so Oestmann. Das bedeute der Stall mit der niedrigeren Tierwohlstufe subventioniere den neuen Stall mit mehr Platz für die Tiere. „Wir brauchen mehr Geld im System, mehr Bereitschaft des Verbrauchers, mehr für seine Ernährung auszugeben“, fasste Oestmann zusammen.

Nach den praktischen Erfahrungen der Aktivistinnen könnte man dies als kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden Gruppen benennen. Sonst seien die Standpunkte immer noch weit voneinander entfernt. Denn die beiden überzeugten Veganerinnen seien beispielsweise generell gegen Massentierhaltung, was sie aber ehrlicherweise als persönliche Utopie anerkannten. „Tierhaltung ist nicht so einfach, wie man denkt“, gab Friederike zu. Die Aktivistinnen durften alle Facetten des Betriebes kennenlernen, von den Bedingungen in den Schweineställen bis zum Distelziehen bei der Unkrautbekämpfung und der Pflege der landwirtschaftlichen Maschinen. „Irgendwann war die Festplatte einfach voll“, gaben die gebürtige Hamburgerin und die Bremerhavenerin zu. „Wichtig war, in den Austausch zu kommen. Das war eine Hauptmotivation“, sagte Klara.

Der Austausch begann übrigens schon am Frühstückstisch, für den Chefin Rita Oestmann erstmals Hafermilch einkaufen musste. Zu Mittag gab es dann Spaghetti Bolognese, einmal mit Fleischsauce und einmal mit einer Linsensauce, die übrigens allen gut geschmeckt habe. „Wir konnten die Leute hinter dem Schild kennenlernen“, sagte Lasse Oestmann. Zuerst stellte er die Aktivistinnen noch als Praktikantinnen bei seinen Berufskollegen vor, um keine Fragen oder Skepsis zu ernten.

Das änderte sich aber schnell, weil sich der fachliche Diskurs mit den gut vorbereiteten Gästen schnell einstellte. „Wir brauchen ein Format für einen konstruktiven Austausch. Man muss erstmal die Barriere überwinden“, wünschte sich Jochen Oestmann bevor der vegane Grillkäse und die Sojawurst vom Schweinmäster auf den Grill für den Abschlussabend gelegt wurde.