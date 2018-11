Gottesdienst gegen Krieg und Gewalt

Rethem: Den Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Rethemer St. Marienkirche hielt gestern Pastor Hans Vespermann aus Walsrode. Erschienen waren Delegationen der Feuerwehr, des Schützenvereins, des Stadtrates und anderer Verbände, sowie die Bürgermeister Cort-Brün Voige und Frank Leverenz.

„In diesen Tagen denken wir an Tod und Sterben, erinnern uns an die Gefallenen beider Weltkriege, beten aber auch für die Opfer von Gewalt und Willkür“, so Vespermann. Wichtig sei zu handeln und sich mit Fremdenhass, Terror und was die Menschen erschreckt, auseinanderzusetzen.

Aber kann Trauern verordnet werden? Dieser Frage stellte sich Bürgermeister Frank Leverenz. Er sehe in der Einrichtung des Volkstrauertages eine „Einladung zum Nachdenken, eine Herausforderung, sich Gewalt und Willkür entgegenzustellen, Hilfesuchenden Schutz zu geben. Wir können die Missachtung der Menschenwürde nicht einfach hinnehmen“.

Nach dem Gottesdienst zogen die Besucher zum Denkmal und dem Ehrenfriedhof, wo Kränze niedergelegt wurden.