Gegen biologische Verarmung

Rethem – Eine Initiative um Rainer Berwardt, Peter Jaspers und Arno Stege stellte im Oktober vergangenen Jahres ihre Ideen zur Einrichtung eines sogenannten „grünen Netzes“, eines Biotopverbundes, in Rethem vor (die VAZ berichtete). Auf einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag ging es nun darum, Wege zu finden, wie diese Pläne umgesetzt werden könnten.

Dazu hatte man den Landschaftsarchitekten Carsten Schneider von einem Planungsbüro in Langenhagen eingeladen. Tatsächlich, so Schneider, würde im Lande mittlerweile so alles bebaut, was irgendwie bebaubar sei: „Es gibt tatsächlich immer weniger Grünflächen.“

Für eine Umsetzung der Rethemer Pläne könne er keine Patentlösung anbieten, meinte der Experte Schneider. Zunächst seien die Eigentümer der ins Auge gefassten Flächen zu ermitteln: „Bei einer öffentlichen Fläche könnte man zum Beispiel entscheiden, nur zweimal im Jahr zu mähen statt fünfmal.“ Grundsätzlich sei zu überlegen, ob nicht ein Landschaftsplan erstellt werden sollte, der dann in den folgenden Jahren immer wieder herangezogen werden könnte.

Man könne aber auch Maßnahmenpakete auf kleinerer Ebene erarbeiten: „Gut wäre da eine umfassende Bürgerbeteiligung, zum Beispiel auch mit dem Anbieten von Workshops. Man braucht dann einfach Leute vor Ort, die sich den Schuh anziehen und mitmachen.“

Weiter riet Landschaftsarchitekt Schneider, nach Fördergeldern Ausschau zu halten: „Für die Umsetzung solcher guter Ideen stehen immer mal wieder Landes- und Bundesmittel bereit.“

Wolfgang Leseberg (SPD) sprach sich am Ende dafür aus, dem Rat einen Beschluss zu empfehlen, nach dem der bestehende Grüngürtel um Rethem unbedingt erhalten bleibe. Leseberg: „Auf keinen Fall sollten wir dieses Thema zerreden.“

Um das Thema „Grün in der Stadt“ ging es auch in einem Antrag der SPD, der einmütig vom Ausschuss verabschiedet wurde.

Danach wird dem Rat empfohlen, diesen Beschluss zu fassen: „Die Ratsmitglieder werden über anstehende kommunale Baumfällungen informiert, für jeden gefällten Baum werden zwei für die Natur mindestens gleichwertige junge Bäume an geeigneter Stelle neu gepflanzt. Mindestens ein junger Baum soll ortsnah zum Standort des gefällten Baumes gepflanzt werden, sofern keine fachlichen Gründe dagegen sprechen.“ fra