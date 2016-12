Gebannt von den Knopfaugen

Viel Spaß auf dem Alpaka-Hof mit Hugo, Nestor, Lothar und Carlos

+ Viel schöner kann man Heiligabend eigentlich nicht auf die Bescherung warten: Die Kinder waren begeistert vom Weihnachts-Treffen auf dem Alpaka-Hof - Fotos: Raczkowski

Kirchwahlingen - So machte das Warten auf die Bescherung richtig Spaß: Im Stall in Kirchwahlingen duftete es nach Heu, es gab heißen Kakao, Apfelsaft und köstliche Kekse. Dazu erklangen Weihnachtslieder und die Alpakas Hugo, Lothar, Nestor und Carlos unterhielten die Gäste auf ihre Art.

Die Gäste, das waren Kinder aus Rethem und Umgebung, die Heiligabend mit ihren Eltern oder anderen Angehörigen auf den Alpaka-Hof von Angela und Jens-Uwe Meyer in Kirchwahlingen gekommen waren. Hugo und seine Freunde waren natürlich die Alpakas, jene aus den Anden stammende Tierart mit dem kuscheligen Fell und den Knopfaugen.

Es war die letzte von insgesamt drei vorweihnachtlichen Veranstaltungen auf dem Hof. Bereits am Vortag hatte es eine gut besuchte Vorführung gegeben und auch eine Lesung mit Gudrun Fischer-Santelmann in dieser außergewöhnlichen Umgebung fand in der Woche vor Weihnachten dort ihre Freunde.

Die neugierige und zugleich Ruhe ausstrahlende Art der vierbeinigen Anden-Bewohner, die zur Gattung der Neuweltkameliden gehört, zog die Kinder von Anfang an in ihren Bann. Und mit Hilfe von Günter, der lustigen Handpuppe von Jens-Uwe Meyer, lernten sie auch noch eine Menge über jene Tiere, deren Heimat eigentlich der Titicacasee ist.

Dort werden sie vorwiegend ihrer kostbaren Wolle wegen gezüchtet, während in Europa auch noch andere Qualitäten der sanftmütigen Südamerikaner erkannt wurden: Sie eignen sich sehr gut zum Einsatz als Therapie-Tiere. Eine Eigenschaft der Alpakas, die auch Angela Meyer bei ihrer Arbeit als Heilpraktikerin intensiv nutzt.

An Heiligabend ging es dagegen um die richtige Einstimmung auf die anschließende Bescherung. Jens-Uwe und Angela Meyer spielten Lieder zur Gitarre, erzählten lustige Geschichten, und die gelassen Heu kauenden Alpakas boten die besinnliche und amüsante Kulisse. Manchmal ging es dann doch nicht so gelassen zu: Erst gab es großes Geschrei in der Herde und dann musste Angela Meyer den Regenschirm aufspannen. Ja, wenn es um die Rangordnung in der Herde geht, können Alpakas auch schon mal spucken. Aber Herden-Chef Lothar sorgte dann ganz schnell dafür, dass wieder weihnachtliche Ruhe im Stall einkehrte. - fra