Amt fordert Linksabbiegespur

Rethemer Fähre: „Erweiterung zu Wohnzwecken“

+ © Fred Raczkowski Berichtete über die Planungen: Dirk Ausmeier vom Büro H&P Ingenieure. © Fred Raczkowski

Böhme – Einmal mehr beschäftigte sich der Böhmer Rat auf seiner Sitzung am Mittwochabend mit dem Bebauungsplan „Rethemer Fähre – Erweiterung zu Wohnzwecken.“ Dabei wird Investor Dietmar Harsveldt, der dort 130 Wohneinheiten erstellen will (die VAZ berichtete), noch einen harten Brocken zu schlucken haben: Das Straßenbauamt besteht auf der Einrichtung einer Linksabbiegespur an der B 209 für die Einfahrt zum Campingplatz. Kosten: etwa 350 000 Euro.