Flohmarkt auf Prechts Hof wächst weiter

„Ein derartiges Verkehrsaufkommen in Altenwahlingen ist ungewöhnlich“, war zu hören. Rund um Prechts Hof war so ziemlich jede Lücke zugeparkt, und dafür gab es auch einen Grund: Der Flohmarkt, der von Jahr zu Jahr größere Ausmaße annimmt, hatte wieder Hunderte von Besuchern angelockt, die auf der Jagd nach Schnäppchen von einem Stand zum anderen wechselten. Bücher, Klamotten, Küchengeräte, Geschirr und Spielsachen wurden feilgeboten. Den zufriedenen Gesichtern nach zu urteilen, waren die meisten fündig geworden. Um sich zu belohnen, gab es Kaffee mit Kuchen, Pommes mit Bratwurst, ein kühles Blondes oder einen Obstsaft. Und nebenbei ließ es sich locker plaudern. Glück hatten diejenigen, die ihren Stellplatz im Schatten unter dem Schauer bezogen hatten und so der Sonne entkamen. „Heute Abend sind wir alle gar“, stöhnte ein Aussteller. Aber Spaß hat es trotzdem allen gemacht. - Foto: Bätje