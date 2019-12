Feuerwerk über der Aller

Rethem – Der Burghof Rethem lädt wieder Groß und Klein zum großen Silvester-Feuerwerk in die Allerstadt ein. Die Vorbereitungen laufen bereits seit einiger Zeit und das Höhenfeuerwerk ist in Auftrag gegeben worden. Nun hoffen die Veranstalter auf trockenes Wetter, da das Event komplett unter freiem Himmel – ohne Zelt und Pavillons – stattfindet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird ab 22 Uhr auf dem Burghof-Platz eine Open-Air-Party starten, in diesem Jahr mit DJ Lu Junior, der mit seiner Musik für die richtige Stimmung beim „Tanz in den Holzhackschnitzeln“ sorgen wird. Zwischen den Hütten ist in gemütlicher Atmosphäre genügend Platz, um alte Bekannte zu treffen, neue Leute kennenzulernen, zu klönen und mit ihnen auf das neue Jahr anzustoßen. Für heiße und kalte Getränke ist bestens gesorgt. Um Mitternacht gibt es dann für alle direkt über der Aller ein wunderschönes professionelles Höhenfeuerwerk vom Burghof-Gelände oder vom Deich aus zu bestaunen, bevor die Party weitergeht.

Der Burghof selbst ist an diesem Tag nicht geöffnet, es können lediglich die Toiletten benutzt werden. „Wer dabei sein möchte bei dem großen Spektakel, sollte sich deshalb warm anziehen und sich – wenn möglich zu Fuß oder per Fahrrad – ab 22 Uhr auf den Weg in die Allerstadt machen, um die einmalige Outdoor-Silvester-Party zu erleben“, schreibt der Burghof-Verein in seiner Einladung.

Die Verantwortlichen bitten darum, keine eigenen Feuerwerkskörper und Raketen zum Burghof mitzubringen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten und andere nicht zu gefährden. Damit der Verein das Feuerwerk finanzieren kann, werden abends ehrenamtliche (und deutlich erkennbare) Helfer mit Sammelbüchsen durch die Reihen gehen und alle Gäste um Spenden bitten.