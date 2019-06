Bei der Feuerwehr: Anfassen und Ausprobieren

Rethem – Im Rahmen der Brandschutzerziehung verlegten 39 Grundschüler der Grundschule Rethem ihren Unterricht in das Rethemer Feuerwehrhaus. Sie nutzten die Möglichkeit, das Thema Feuerwehr, das derzeit auf dem Stundenplan steht, direkt bei den Einsatzkräften zu vertiefen. Einen ganzen Vormittag verbrachten sie in den Räumlichkeiten des Rethemer Rettungszentrums. Sie hörten etwas über die Gefahren von Feuer und über Brandkatastrophen und deren Bekämpfung. Die vielfältigen Aufgaben der Brandschützer wurden angesprochen, wie auch die Tatsache, dass die Helfer ehrenamtlich tätig sind.

Das Team der Brandschutzerzieher hatte vier Stationen aufgebaut, an denen die Schüler in kleinen Gruppen erfuhren, welche Geräte die Feuerwehr für ihre unterschiedlichen Einsätze benötigt, welche spezielle Einsatzkleidung getragen wird und warum Feuerwehrleute auf Ordnung achten.

Auch wissen die Drittklässler nun, wie man einen Notruf korrekt absetzt und wie sich Brandschützer gegen Brandrauch an der Einsatzstelle schützen. Wer wollte, durfte probeweise eine Atemschutzmaske aufziehen und auch in einem der Fahrzeuge Platz nehmen; das Anfassen und Ausprobieren war an diesem Vormittag ausdrücklich erlaubt.

Nach der Pause kamen noch Vertreter von Polizei und Johanniter-Unfallhilfe zu Wort; auch sie sind im Rettungszentrum stationiert und helfen im Notfall.

Im dritten Teil des kurzweiligen Vormittages nutzten die begeisterten Schüler die Gelegenheit, selbst einmal die Schläuche und Strahlrohre in die Hand zu nehmen und mit Wasser zu spritzen. Einige der Schüler erlangten die Erkenntnis, dass Wasser auch nass sein kann.