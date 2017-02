Fertigstellung im August

Rethem - Seit der feierlichen Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt der Seniorenwohnanlage in Rethem hat sich einiges getan. Inzwischen ist der Rohbau fertiggestellt und das Gebäude „zu“. Das sagte David Korte, Geschäftsführer des Investors, der Firma Gels, Müller + Partner (GM+P), aus Nordhorn, beim Pressetermin vor Ort.

Im Neubau entstehen eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit acht Plätzen, sechs altengerechte Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro brutto.

Außen fehle noch das Wärmedämmverbundsystem und innen laufe derzeit die Rohinstallation für Elektro und Sanitär. Mit Jochen Oestmann werde es Gespräche geben, ob eventuell eine Fernwärmeversorgung für das Gebäude in Frage komme. Das sei eine ganz aktuelle Entwicklung, so Korte. Oestmann sei an ihn herangetreten. Ursprünglich sei eine Gasheizung vorgesehen gewesen.

Die ersten Bewohner könnten im Spätsommer einziehen, sagte Korte. Ein Mietvertrag sei bereits unterschrieben. Es handele sich um eine Frau aus Rethem. Weitere Anfragen gebe es auch. „Wir hoffen, dass im August die Wohnungen weitgehend belegt sind.“ Bei Wohngemeinschaften dauere es erfahrungsgemäß länger. „Das ist gedanklich ein größerer Schritt für die Menschen.“

Im ersten Abschnitt des Seniorenwohnens am Burghof seien die zehn Wohnungen inzwischen komplett belegt. Mit Abschluss des zweiten Abschnitts sei Rethem bedarfsgerecht versorgt, zeigte sich Korte sicher. Es gebe aber noch eine Reservefläche.

Die Sozialstation Aller-Leine-Tal werde Grundleistungen für die Bewohner anbieten. Ein Betreuungsvertrag regele, dass zu festen Zeiten Ansprechpartner zur Verfügung ständen, dass ein Hausnotrufsystem genutzt werden könne und dass es Aktivitäten wie Kaffeenachmittage gebe. „Die Bewohner können zudem hauswirtschaftliche oder pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen. Das ist nicht verpflichtend.“

Die Zimmer der Wohngemeinschaft bestehen aus einem kombinierten Schlaf-/Wohnzimmer, einem Badezimmer und einer kleinen Pantryküche. Der große Gemeinschaftsbereich verfüge über eine Küche und ein Wohnzimmer, erklärte Korte.

Er sagte, dass das Land das altengerechte Bauen fördere. „Wir kommen mit den Planungskosten hin“, zeigte er sich zufrieden. Es seien viele örtliche Unternehmen im Einsatz, vor allem bei den Ausbaugewerken. „Die Identifikation ist da.“ - sal