Fehlende Räumlichkeiten in der Rethemer Londy-Schule

Von: Klaus Müller

Die Londy-Schule in Rethem: Ab 2026 soll das Angebot der Ganztagsschule für alle als vorgeschriebene gesetzliche Maßnahme laufen. © Müller

2026 soll die Ganztagsschule eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung werden. In der Rethemer Londy-Schule fehlen hierfür jedoch Lehrer und die passenden Räumlichkeiten.

Rethem – Sandra Steinhoff-Schäfer, Leiterin der Londy-Schule in Rethem, wurde während der Sitzung des Samtgemeinde-Schulausschusses am Dienstag im Burghof deutlich: „2026 soll die Ganztagsschule für alle eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung werden. Unserer Lehrerschaft fehlt bisher jegliche Unterstützung aus der Landespolitik. Wie sollen wir diese Aufgabe allein schon personell lösen? Es ist bald soweit.“ Unterstützt wurde die engagierte Schulleiterin von Verwaltungschef Björn Symank und dem Vorsitzenden des Schulausschusses, Frank Leverenz. Schon jetzt werde die Ganztagsschule in Rethem gut angenommen. Sie werde an drei Tagen in der Woche angeboten. „Und die Anmeldungen dafür laufen immer stärker.“

Neben den personellen Voraussetzungen fehlten auch die Räumlichkeiten. „Wir benötigen auf jeden Fall eine größere Mensa und Bewegungsräume“, sagte die Schulleiterin. Es sei noch viel zu leisten.

Dankbar zeigte sie sich für die gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde und der Gemeinde. „Bei uns läuft zurzeit das groß angelegte Elektroinstallationsprogramm. Da die Arbeiten während der Schulzeit stattfinden, stellen sie eine ständige Herausforderung für die Lehrerschaft dar.“ Allerdings sei von den Arbeiten selber kaum zu merken. Zum Thema „Ganztagsschule“ befinde sie sich im ständigen Gespräch mit der Samtgemeinde.

Insgesamt laufe der Betrieb an Grund- und Oberschule problemlos. „Die Kinder und Jugendlichen kommen gern zu uns, jeden Tag“, sagte Sandra Steinhoff- Schäfer.