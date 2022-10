Samtgemeinde Rethem: Zunächst mit zwei Tagesmüttern

Von: Klaus Müller

Die Rethemer Arche kann leider nicht mehr erweitert werden. © Klaus Müller

Im Burghof kam es zu einem zweistündigen Gespräch zum Thema fehlende Kinderkrippen in der Samtgemeinde Rethem. Diese könnten in einem Neubau oder mit Anbauten realisiert werden.

Rethem – „Wir sind ein gutes Stück weitergekommen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Björn Symank nach einer zweistündigen Zusammenkunft am Montag im Burghof. Er hatte zu dem in Rethem, Böhme und Häuslingen heiß diskutierten Thema „Fehlende Krippenplätze“ geladen. Neben Ratsvertretern war auch das Walsroder Architekturbüro Niemeyer zu Gast, das mehrere Entwürfe für bauliche Maßnahmen präsentierte. „Die Verwaltung wird prüfen, ob ein Neubau einer Krippe, wo auch immer, sinnvoll ist oder ob sich der Anbau an bestehende Kindergarteneinrichtungen in Böhme und Häuslingen empfiehlt“, so Symank.

Das Wohl der jungen Eltern und ihres Nachwuchses stehe im Vordergrund aller Überlegungen. Neue Baugebiete in allen vier Mitgliedsgemeinden kämen, „und der Druck aus der Elternschaft wird immer größer.“

Ein Neubau wäre die teuerste Lösung für rund eine Million Euro. Anbauten könnten mit je 300 000 Euro zu realisieren sein. „Aber alle diese Zahlen sind Momentaufnahmen, keiner weiß, wie sich die finanzielle Situation entwickeln wird.“ Die Verwaltung werde jetzt nach Fördermöglichkeiten suchen und dann wieder an die Ratsmitglieder herangehen.

Wolfgang Leseberg, Vorsitzender der Samtgemeinde- und Stadtratsfraktion der SPD, zeigte sich mit dem Verlauf des Gesprächs zufrieden. „Von den drei vorgelegten Entwürfen favorisiere ich persönlich den Neubau einer Krippe, denn wir werden über kurz oder lang durch die neuen Baugebiete mehr Kinder haben, die wir versorgen müssen.“ Wichtig sei nun, zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Ich habe mit Sebastian Zinke gesprochen und ihm dieses mögliche Vorhaben in Rethem mit auf den Weg nach Hannover gegeben.“

Frank Leverenz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, sprach von einem sehr konstruktiven Gedankenaustausch. Es gehe darum, entweder in Böhme und Häuslingen anzubauen oder über einen Neubau nachzudenken. „Wir haben der Verwaltung als Hausaufgabe mitgegeben, bei einer nächsten Zusammenkunft Zahlen vorzulegen.“ Über den möglichen Standort eines Neubaus, den Leverenz persönlich favorisiert, könne nichts gesagt werden. Er ging auf die Neubaugebiete in den drei Kommunen sowie die Flüchtlingskinder ein. „Wir dürfen nicht einfach wegen der günstigeren Preise für Anbauten Ja sagen und nachher feststellen, dass wir wieder neu nachdenken müssen.“ Das werde teurer. Leverenz wünscht sich persönlich, dass über eine gemeinsame Trägerschaft der Kitas auf Samtgemeinde-Ebene nachgedacht wird. So könne man frei werdende Mitarbeiterinnen in andere Kitas versetzen.

Ute Feldmann von der ASGL empfand es als sehr gut, dass bei dem schwierigen Thema, das aus ihrer Sicht noch viele Unwägbarkeiten enthält, alle wichtigen Personen an einen Tisch geholt wurden. „Ich selbst wäre für den Anbau von Räumen an die bestehenden Kindergärten in Häuslingen und Böhme“, sagte sie und unterstützte damit den Wortbeitrag von Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Vöge. Dann könne man die Betriebskosten im Rahmen halten. „Wenn aus den aktuellen politischen Gründen – Krieg in der Ukraine und steigende Kosten auf allen Märkten – dann doch nicht alle Bauplätze belegt werden und wir trotzdem neu bauen, haben wir ein ganz anderes Problem.“ Feldmann sprach sich ebenfalls für nur einen Träger aller Kitas in der Samtgemeinde aus.

Die Vertreter von Rat und Verwaltung der Samtgemeinde und drei Mitgliedsgemeinden wollen jetzt beim Thema Kinderkrippe enger zusammenrücken. Auch die Leiterinnen der Kitas und die Eltern sollen gehört werden.

Symank kündigte angesichts fehlender Krippenplätze in der Samtgemeinde als ersten Schritt an, zwei Tagesmütter in die Kommune zu holen. Außerdem werde für Böhme eine Stelle als Betreuungskraft ausgeschrieben. Damit könnten 13 weitere Kindergartenplätze kurzfristig eingerichtet werden.