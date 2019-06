Erste private Maßnahmen umgesetzt

„Dorfregion von Bierde bis Wittlohe“: Sanierung alter Schmuckstücke

+ Die Fachwerkscheune in Groß Häuslingen wird mithilfe von Mitteln der Dorfentwicklung saniert.

Bierde/Wittlohe – Im ersten Förderjahr der Dorfentwicklung in der „Dorfregion von Bierde bis Wittlohe“ konnte das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Verden, bereits zahlreiche Projekte bewilligen. Die ersten Vorhaben von insgesamt 25 privaten Antragstellern sind bereits in der Durchführung und teilweise schon fertiggestellt, berichtet das begleitende Planungsbüro Stadtlandschaft in einer Pressemitteilung.