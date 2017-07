Der erste Alpaka-Nachwuchs in Kirchwahlingen

Zwei Fohlen auf dem Pura-Vida-Hof / Leser können Namen vorschlagen

+ Mutterstolz: Stute Rica posiert mit ihrem Töchterchen (l.). Großmütig lassen die beiden das Alpaka-Hengstfohlen von Leyla auch mit aufs Foto. Für die beiden Jungtiere dürfen die Leser unserer Zeitung Namensvorschläge einreichen.

Kirchwahlingen - Der erste Nachwuchs auf dem Pura-Vida-Hof von Angela Meyer in Kirchwahlingen ist da. Dort kamen in der vergangenen Woche gleich zwei Alpaka-Fohlen zur Welt. Die erfahrene Stute Rica legte am 12. Juli vor und gebar, von allen zunächst unentdeckt, ihre Tochter. Drei Tage später brachte die noch junge Leyla ein Hengstfohlen zur Welt. Nun tummeln sich auf dem großzügigen Freigehege am Ortseingang insgesamt 18 Tiere.