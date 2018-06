Erstaunlich wenig Leerstände in der Dorfregion von Bierde bis Wittlohe

Bierde - Der Rat der Gemeinde Böhme hat während seiner Sitzung in Bierde den Beschluss gefasst, den Gemeindedirektor Cort-Brün Voige zu beauftragen, den Antrag auf Förderung der Maßnahmebegleitung für die Dorfregion Bierde bis Wittlohe beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) zu stellen.

Die Gemeinde wird die Vor- und anteilige Gegenfinanzierung übernehmen, an der sich die Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln mit je einem Drittel beteiligen. Mit der Umsetzungsbegleitung soll die Bürogemeinschaft Koris/Stadtlandschaft in Hannover beauftragt werden.

Bis zum 15. September sollen erste private und öffentliche Förderanträge gestellt werden. Vordrucke sind auf den Internetseiten der Gemeinden erhältlich, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Die „Umsetzungsbegleitung“ soll zur Beratung der Antragsteller vergeben werden. Die Förderung des ArL beläuft sich auf 75 Prozent.

Die von der Verwaltung angesetzten Kosten betragen für 2018 20.000 Euro, für 2019 30.000 Euro, für 2020 bis 2022 je 20.000 Euro sowie für 2023 und 2025 je 10.000 Euro, insgesamt 140.000 Euro. Die Gegenfinanzierung von 35.000 Euro soll in gleichen Teilen von den Gemeinden Böhme, Häuslingen und Kirchlinteln getragen werden. Es fielen jeweils jährliche Kosten von 900 bis 2 500 Euro an, heißt es weiter. Der Förderantrag an das ArL wird mit der Bitte um vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt.

Voige gab bekannt, dass ehrenamtlich Baulücken und Leerstände in allen Orten der Dorfregion aufgenommen worden seien. „Ziel ist es, eine Datei mit den verfügbaren Bauflächen zu erstellen, um sie Bauwilligen zur Verfügung zu stellen.“ Insgesamt seien in den Gemeinden Böhme und Häuslingen 85 mögliche Baulücken identifiziert worden und nur 19 Objekte, die entweder leer stünden oder die als bisherige Wirtschafts- beziehungsweise Nebengebäude zu Wohngebäuden umgenutzt werden könnten. Voige: „Die Leerstände sind damit erstaunlich niedrig.“ Für die Gemeinde Böhme sei vorgesehen, in Altenwahlingen und eventuell auch in Böhme eine überschaubare Fläche mit Bauplätzen für die Eigenentwicklung der Orte zu entwickeln. Die Verwaltung werte nun die Erfassungsbögen aus.

Priorisierung vorgestellt

In der Maßnahmenwerkstatt der Dorfregion von Bierde bis Wittlohe einen Tag später stellten die beiden Stadtplanerinnen Karin Bukies und Jeanett Kirsch die Priorisierungen der ortschaftsbezogenen Maßnahmen vor. Hierzu gehörte ein neues, dorfregionweites Projekt im Bereich der Tagespflege für Senioren.

Arbeitsgruppen diskutierten die noch nicht endgültigen Einstufungen der vorgeschlagenen Maßnahmen. In Altenwahlingen erhielten gleich mehrere Vorhaben die Einstufungen in die höchste Priorität. Hierzu gehören die Vorplatzgestaltung der Feuerwehr, die Modernisierung des Mehrgenerationenplatzes, die Neugestaltung des Friedhofes und des Ehrenmales, die Seitenbefestigung der Marschwege, die Gewässersanierung und die Erneuerung des Schützenhauses.

Außerdem kam der Vorschlag zur Sprache, ein Dorfgemeinschaftshaus im Bereich des Schießstandes zu schaffen, wenn der Besitzer einer Scheune zur Zusammenarbeit bereit wäre. Schon bei der Bereisung war der Wunsch geäußert worden, ein echtes Dorfzentrum als Treffpunkt für die Bevölkerung zu bekommen.

