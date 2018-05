Tempomessung der Samtgemeinde in Böhme: Zwei Drittel fahren zu schnell

Böhme - Das neu angeschaffte Geschwindigkeitsmessgerät wird in der Samtgemeinde Rethem an verschiedenen Stellen eingesetzt. Fünfeinhalb Wochen lang, vom 16. März bis zum 24. April, stand es an der L 159, auf Höhe des Kindergartens in Böhme. Nun liegt die Auswertung der Verkehrsdaten vor.

Demnach passierten während des Messzeitraums 22 199 Fahrzeuge das Gerät, das sind im Schnitt 570 pro Tag. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 116, die niedrigste 2 Stundenkilometer. 69,2 Prozent der Fahrer überschritten die vorgegebenen 50 km/h.

„Dies Ergebnis ist schon erschreckend“, kommentiert Böhmes Bürgermeister Gert Jastremski die Daten. „Darauf waren wir so nicht vorbereitet.“ Dabei bezieht er sich weniger auf den Ausreißer, der mit Tempo 116 durch die geschlossene Ortschaft raste. „Das kann ja auch ein Krankenwagen oder die Polizei gewesen sein.“ Jastremskis Blick richtet sich vielmehr auf die hohe Zahl der Überschreitungen. Schließlich waren mehr als zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Und das nur 100 Meter entfernt vom Kindergarten der Gemeinde.

Forderungen nach mehr Sicherheit Nachdruck verleihen

Das Anbringen von Schildern, die Ortsunkundige auf die Existenz der Kita hinweisen, habe die Heidekreis-Verwaltung abgelehnt, ebenso wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, bedauert der Bürgermeister.

Er hofft nun, dass eine zweite Messung in der Ortschaft der Forderungen nach mehr Sicherheit Nachdruck verleihen wird. In vier Monaten, so Jastremski, werde das Gerät wieder in Böhme an der L 159 hängen, um dann das Tempo aus der Gegenrichtung zu kontrollieren. „Wir glauben, dass dort noch schneller gefahren wird“, wagt er schon mal eine kleine Prognose.

Vielleicht könnte die Gemeinde die gewonnenen Daten dafür nutzen, um über das Förderprogramm Dorfregion Gelder zu akquirieren, erklärt Jastremski. Davon, so die Idealvorstellung, ließe sich dann eine Straßenverschwenkung finanzieren, die zum Bremsen zwinge.

Häuslingen negativer Spitzenreiter

Übrigens: Vor Böhme war das mobile Messgerät bereits in anderen Teilen der Samtgemeinde montiert. Wie Nele Lühning, die zuständige Sachbearbeiterin, berichtet, ist Häuslingen bislang „Spitzenreiter“ im negativen Sinnen. In Höhe des Betonwerks, gemessen aus Richtung Altenwahlingen, seien fast 85 Prozent der Fahrzeuge zu schnell gewesen.

In Rethem in Höhe der Schule, Fahrtrichtung Hedern, habe die Auswertung 36,8 Prozent Tempoüberschreitungen ergeben. Gegenüber dem Rathaus, aus Richtung Walsrode, seien 65 Prozent der Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren.

In Altenwahlingen war das Gerät an der Dorfstraße installiert. Dort hätten Anlieger schon häufig die Einrichtung einer Tempo-30-Zone gefordert, so Lühning. Das Resultat: Nur wenige Verstöße seien dort festgestellt worden, die ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit habe bei 25 km/h gelegen.

Die weiteren Ergebnisse aus Böhme: Bei der Einfahrt in den Messbereich waren 11 119 mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 59 km/h unterwegs, das entspricht 50,09 Prozent. 3 969 (17,88 Prozent) fuhren zwischen 60 und 69 km/h, 1 130 (5,09 Prozent) zwischen 70 und 199 km/h. Langsamer, mit 40 bis 49 km/h, bewegten sich 3 010 (13,56 Prozent), mit 0 bis 39 km/h 2 971 (13,38 Prozent) Verkehrsteilnehmer.

Donnerstag die meisten Raser unterwegs

Die meisten Fahrzeuge erfasste das Gerät mittwochs (605), donnerstags (616) und freitags (604). Montags (569), dienstags (515), samstags (503 und sonntags (477) waren die Zahlen deutlich niedriger. Der Donnerstag war mit 37 Erfassten im Geschwindigkeitsbereich von 70 bis 199 km/h im Übrigen auch der Wochentag, an dem die meisten Raser unterwegs waren. Interessant ist zu erwähnen, dass am verkehrsschwachen Sonntag immerhin 28 Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell am Kindergarten vorbeifuhren. Freitags (92) und samstags (95) sind am meisten langsame Fahrer (0 bis 39 km/h) unterwegs gewesen.

Wirft man einen Blick auf die Grafik, in der erfasst wurde, zu welcher Uhrzeit welche Geschwindigkeit gefahren wurde, erfährt der Betrachter, dass die meisten Schnellfahrer mit über 70 km/h zu Berufsverkehrszeiten unterwegs sind, zwischen 6 und 8 Uhr, 14 und 15 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr.

Immer mehr als die Hälfte der Fahrer zu schnell unterwegs

Das Gerät zeichnete zudem das Fahrverhalten nach der ersten Messung auf. In 13 593 Fällen verringerten die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit um 0 bis 10 km/h, 5 800 wurden 10 bis 20 km/h langsamer. Mehr Gas gaben hingegen über 2 000 Fahrer. 1 123 beschleunigten um bis zu 10 km/h, 1030 um 10 bis 20 km/h und immerhin 180 um mehr als 20 km/h.

Bei einer Betrachtung, wie viel Prozent der Autofahrer wann die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten, ergibt sich Folgendes: Zu keiner Tages- oder Nachtzeit lag der Anteil derjenigen, die zu schnell unterwegs waren, unter 50 Prozent. Der geringste Wert ergab sich in den erfassten fünfeinhalb Wochen zwischen 3 und 4 Uhr (57,4 Prozent). Der höchste Anteil von Geschwindigkeitsüberschreitungen fand sich zwischen 2 und 3 Uhr (75,5 Prozent). Aber auch tagsüber gibt es eher „ruhige“ Zeiten, zum Beispiel zwischen 11 und 12 Uhr (63,2 Prozent). - sal/kp

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa-avis