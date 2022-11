Heidekreis-Erfolgsprojekt mit angehenden Medizinern

Bei der Landpartie dabei(v.l.): Britta Führer, Jana Ernst, Anwärterin beim Heidekreis, Catherin Albert, Dr. Heino Feldbrügge (Neuenkirchen), Liam Widjaja, Dr. Claudia Hölzenbein (Soltau), Anne-Sophie Greiner, Melina Umland, Dinah Wollschläger und Andrea Stendel (Rethem). Es fehlen Doreen Kleine Stegemann (Neuenkirchen), Dr. Fabian Riekenberg (Soltau), Dr. Jens Schlake und Barbara Woesthoff (Walsrode). © Heidekreis

Die Landpartie Heidekreis findet aktuell in der 15. Auflage statt. Fünf Studentinnen und Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover lernen die Arbeitsweise von Landärzten kennen.

Heidekreis – Das Interesse am Kooperationsprojekt Landpartie Heidekreis der Wirtschaftsförderung des Heidekreises mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und den akademischen Lehrpraxen im Landkreis hält unverändert an. Seit vier Jahren gibt es das Projekt, um Nachwuchs für die Landärzte zu finden. In dieser Woche hat die 15. Landpartie begonnen, und es sind wieder fünf Studierende der MHH Hannover dabei, die das Landarztleben im Heidekreis kennenlernen, teilt der Landkreis mit.

Durch das Projekt kommen Studenten aus Hannover im Rahmen ihres 14-tägigen Blockpraktikums Allgemeinmedizin in den Heidekreis. Während dieser Zeit lernen sie die Tätigkeit in einer Hausarztpraxis auf dem Land und den Landkreis kennen.

Los ging es mit einem abendlichen Empfang bei Dr. Heino Feldbrügge aus Neuenkirchen. In lockerer Atmosphäre konnten erste Fragen beantwortet, Informationen übermittelt und erste Verbindungen geknüpft werden.

Engagierte Hausärzte kümmern sich um die Ausbildung der jungen Menschen. Andrea Stendel aus Rethem, Dr. Heino Feldbrügge und Doreen Kleine Stegemann aus Neuenkirchen, Barbara Woesthoff und Dr. Jens Schlake aus Walsrode sowie Dr. Claudia Hölzenbein und Dr. Fabian Riekenberg aus Soltau nehmen an dem Projekt teil.

Die Organisation und Begleitung obliegt der Wirtschaftsförderung des Heidekreises, die an einem Besuch im Heidekreis-Klinikum festhielt. Die Studierenden werden die Palliativstation im Heidekreis-Klinikum Walsrode (HKK) unter Leitung von Dr. Roland Heitmann kennenlernen und von Dr. Carsten Nix, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des HKK, über die Möglichkeiten des Praktischen Jahrs informiert, die auch Fördermöglichkeiten des Heidekreis-Klinikums und des Heidekreises beinhalteten.

Für die Studierenden gibt es in ihrer weiteren Ausbildung zahlreiche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten des Heidekreises. Die Landpartie bietet dafür häufig den ersten Einstieg.

Als Freizeitaktivität ist ein Besuch mit Führung im Kloster Walsrode mit anschließendem Kaffee im Moccamoor in Walsrode geplant. Zum Abschluss des Blockpraktikums wird es ein Abendessen bei Heiko Feldbrügge geben, bevor die Studierenden am 18. November wieder nach Hannover aufbrechen werden.

Die Landpartie Heidekreis ist bei der MHH gut bekannt und durch Mund-Propaganda wird sie immer beliebter. Erfahrungen und Berichte motivieren zur Teilnahme. Es bedarf also einer gewissen Schnelligkeit, wenn man in den Genuss kommen möchte. Hervorgehoben wird unter anderem, dass sich die jungen Menschen im Heidekreis willkommen fühlen. Außerdem sei der Landkreis eine gute Abwechslung zur Stadt und die Beziehung zwischen Patient und Arzt sei wesentlich intensiver und von mehr Vertrauen geprägt. Die Landpartie wird viermal im Jahr durchgeführt.

Für Fragen und Informationen rund um die „Landpartie Heidekreis“ steht Britta Führer von der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises, Telefon 05191/970-605 oder per E-Mail an b.fuehrer@heidekreis.de, gern zur Verfügung.

Informationen zu diesem Thema und zu den Fördermöglichkeiten können online unter www.wirtschaftsfoerderung-heidekreis.de abgerufen werden.